„Statele Unite cheltuie mult mai mult pentru NATO decât oricare altă ţară. Nu este corect şi nici acceptabil. Deşi aceste ţări şi-au mărit cheltuielile de când mi-am început mandatul, trebuie făcut mai mult. Germania este la 1%, SUA este la 4% iar NATO este mai benefic pentru Europa decât pentru SUA”, a afirmat Trump.

De asemenea, Trump a legat nemulţumirile sale legate de NATO de îngrijorări mai largi în legătură cu comerţul dintre SUA şi Europa, despre care a afirmat că favorizează Uniunea Europeană.

„După unele date, SUA plăteşte pentru 90% din NATO iar unele ţări nici nu se apropie de ţinta de 2%. În plus, Uniunea Europeană are un surplus de 151 de milioane de dolari pe piaţa de schimb cu SUA”, a precizat Trump pe Twitter.

…Europe far more than it does the U.S. By some accounts, the U.S. is paying for 90% of NATO, with many countries nowhere close to their 2% commitment. On top of this the European Union has a Trade Surplus of $151 Million with the U.S., with big Trade Barriers on U.S. goods. NO!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2018