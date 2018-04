Incendiu la Trump Tower din New York. Un mort și șase răniți

O persoană a murit și alte șase au suferit arsuri într-un incendiu care a izbucnit în Turnul Trump din New York, informează Digi 24. Toți cei șase răniți sunt pompieri.

În Trump Tower se află sediul Organizaţiei Trump, iar preşedintele american are un penthouse la ultimele trei etaje. El nu se afla însă acolo în acel moment. Donald Trump, prima doamnă şi fiul lor cel mic îşi petrec weekendul la Washington.

While Security spending was somewhat more than his predecessor, Scott Pruitt has received death threats because of his bold actions at EPA. Record clean Air & Water while saving USA Billions of Dollars. Rent was about market rate, travel expenses OK. Scott is doing a great job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018