INS: România, cea mai mare inegalitate a veniturilor din Uniunea Europeană

România înregistra, în 2015, cea mai mare inegalitate a veniturilor din Uniunea Europeană (UE), fiind urmată de Lituania şi Bulgaria, se arată într-o publicaţie a Institutului Naţional de Statistică (INS) transmisă la solicitarea Agerpres.

”În România, inegalitatea veniturilor este superioară mediei pe ansamblul Uniunii Europeane. În anul 2015, cei mai bogaţi 20% dintre cetăţenii Uniunii Europene au realizat venituri de 5 ori mai mari decât cei mai săraci 20%. Cele mai mici ecarturi între veniturile persoanelor bogate şi cele sărace s-au înregistrat în Cehia şi Slovacia (3,5 fiecare), Slovenia şi Finlanda (3,6 fiecare), Belgia şi Olanda (3,8 fiecare), iar cele mai mari în România (8,3), Lituania (7,5), Bulgaria (7,1), Spania (6,9), Grecia şi Letonia (6,5 fiecare)”, informează INS.

Statele care au valori reduse ale indicelui inegalităţii veniturilor prezintă şi rate de sărăcie mult inferioare mediei europene.

Potrivit publicaţiei INS, anul trecut, persoanele din gospodăriile considerate bogate au obţinut venituri de 7,2 ori mai mari decât cele din gospodăriile sărace.

“În anul 2016, persoanele din gospodăriile considerate bogate au obţinut un volum total de venituri de 7,2 ori mai mare decât persoanele din gospodăriile considerate sărace. Indicele inegalităţii veniturilor a avut o creştere accelerată până în anul 2015, când a atins şi maximul perioadei (8,3%), însă în 2016 a scăzut la valoarea atinsă şi în 2014. Cum era de aşteptat, inegalitate mai mare a veniturilor băneşti disponibile se înregistrează la persoanele cu vârsta sub 65 de ani, faţă de cele cu vârsta peste 65 de ani care sunt dependente numai de venituri din transferuri sociale”, se arată în document.

Conform sursei citate, în anul 2016, deficitul median relativ a fost de 36,2%, adică se poate spune că persoanele sărace au avut în medie un venit bănesc disponibil care a reprezentat 63,8% din valoarea pragului de sărăcie stabilit pentru acest an. Deficitul median relativ este un indicator de profunzime a sărăciei, care semnifică „distanţa” la care se află venitul unei persoane sărace până la nivelul pragului, de la care persoana ar înceta să mai fie considerată săracă, calculat ca procent din pragul de sărăcie.

România are unul dintre cele mai mari niveluri de inegalitate a veniturilor din Uniunea Europeană, iar aceasta este în creștere, avertiza Comisia Europeană într-un raport de țară publicat în luna februarie a acestui an.

”Sărăcia și excluziunea socială rămân la un nivel ridicat. Deși în scădere, riscul de sărăcie și excluziune socială persistă în rândul tinerilor NEETs (Not in Education, Employment or Training) familiilor cu copii și persoanelor cu dizabilități. Comparativ cu mediul urban, de două ori mai mulți oameni din mediul rural trăiesc în comunități marginalizate și se confruntă cu probleme sociale, locuință și șomaj. Ponderea persoanelor care trăiesc în locuințe de o calitate slabă și consumă mai mult de 40% din venituri pe aceasta este una dintre cele mai mari din UE”, se arată în document.

