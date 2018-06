LIVE VIDEO | Institutul Aspen România organizează la București Atlantic – Black Sea Security Forum, platformă de discuții înaintea summitului NATO

Institutul Aspen România, în parteneriat cu Divizia de Diplomaţie Publică a NATO și biroul din București al German Marshall Fund al Statelor Unite, organizează Atlantic-Black Sea Security Forum – Bracing for the Storm – Is United Western Action Possible?, un eveniment internațional la nivel înalt, care va avea pe 5 iunie 2018, începând cu ora 10:00, la Palatul Parlamentului.

Evenimentul se bucură de sprijinul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Externe și Serviciului Român de Informații, având totodată PwC România în calitate de knowledge partner.

Atlantic – Black Sea Security Forum se adresează și servește decidenților, experților și publicului general, oferind o platformă regională pentru gândirea în perspectivă a politicilor economice și de securitate. Printre speakerii confirmați se regăsesc James Appathurai, Adjunct al Asistentului Secretarului General pentru Afaceri Politice și Politica de Securitate și Reprezentant Special al Secretarului General al NATO pentru Caucaz şi Asia Centrală; Mihai Fifor, Ministrul Apărării Naționale; Teodor Meleșcanu, Ministrul Afacerilor Externe; Judy Dempsey, Senior Fellow la Carnegie Europe și Redactor-șef Strategic Europe; general Nicolae Ciucă, Șeful Statului Major; Stephen Flanagan, Senior Political Scientist la RAND Corporation; Constantin Ionescu, Consilier de Stat – Departamentul Securităţii Naţionale și Directorul Oficiului Informaţii Integrate, Administrația Prezidențială; Arnold Dupuy, Profesor Adjunct de Științe Politice la Virginia Tech; Bogdan Belciu, Partener Pwc România; Alina Bărgăoanu, Expert în cadrul grupului de lucru european pentru elaborarea strategiei de combatere a fenomenului ştirilor false.

Obiectivul acestui eveniment este de a valorifica relevanța României în regiune precum și pozitionarea sa ca hub în Sud-Estul Europei, dedicat industriei de apărare și capacității sale de a susține eforturile militare ale țărilor din regiune. Forumul pune în lumină riscurile si amenințările din vecinătatea estică a Alianței, menținând în același timp un rol activ de contribuitor la un dialog aprofundat pe teme complexe de securitate privind domeniile de interes ce includ aspectele geo-politice și economice ale apărării Alianței Transatlantice, în special cele ce fac referire la regiunea extinsă a Mării Negre.

Totodată, Forumul reprezinta o platformă pentru discuții politice ample cu privire la agenda politică și militară a NATO, cu scopul de a fundamenta pregătirea Summitului NATO din iulie 2018.

