INTERVIU. Comisarul Corina Crețu: Din păcate, România nu a folosit șansa istorică pe care a avut-o privind absorbția fondurilor europene

Într-un interviu acordat pentru Calea Europeană, comisarul pentru Politică Regională, Corina Crețu, a precizat că România nu a folosit la maximul șansa privind absorbția fondurilor europene pentru dezvoltarea țării.

Corina Crețu a participat astăzi la evenimentul Prezentarea rezultatelor Alianței de coeziune de către Comitetul Regiunilor și asociațiile locale și regionale” desfășurat la Comitetul European al Regiunilor (CoR) în Bruxelles, prilej cu care a prezentat, încă o dată beneficiile Politicii de Coeziune la 30 de ani de la lansarea acesteia.

Despre 30 de ani de la lansarea Politicii de Coeziune: “Cred că această lună și jumătate care ne-a mai rămas până pe 2 mai când Comisia Europeană va depune proiectul de buget pentru exercițiul financiar post 2020 este crucială. Ne mobilizăm toate forțele și, după câte ați văzut aici la Comitetul Regiunilor, toate organizațiile au lansat acest apel pentru păstrarea acestei politici de coeziune. Ea reprezintă ajutorul și solidaritatea UE pentru regiunile și statele mai puțin dezvoltate, care în opinia mea este cimentul care ne ține împreună ca și europeni. UE este cea mi importantă construcție din istorie aducându-ne 70 de ani de pace, care ne permite să muncim și trăim oriunde dorim, dar, pe de altă parte nu am făcut suficient de multe până acum pentru a ridica vizibilitatea acestei politici și, tocmai de aceea, ne-am mobilizat toate eforturile. Am vorbit și cu miniștrii statelor membre care să disemineze mai departea valoarea adăugată pe care fondurile europene o aduc în fiecare stat membru.”

Despre viitorul Politicii de Coeziune și colaborarea alături de comisarul pentru Buget, Gunther Oettinger: “Desigur că este decizia președintelui Juncker de a alege echipa de comisari. Domnul Oettinger este creștin-democrat și din Vestul Europei iar eu sunt social-democrată și sunt din Estul Europei, eu fiind responsabilă în ceea ce privește Cartea Albă a viitorului finanțelor europene. Rolul principal îl are dumnealui căci este însărcinat cu bugetul UE. Datoria mea este să mă bat pentru această politică de coeziune. Comisia a pus pe masa șefilor de stat și de guverne în Consiliul European anterior aceste 3 scenarii care sunt foarte șocante, arătând ce se poate întâmpla dacă vor fi reduceri de 15% sau de 30%. Practic în primul scenariu Politica de Coeziune rămâne, în al doilea scenariu rămân doar statele mai puțin dezvoltate, iar în al treilea practic statele cele mai dezvoltate nu mai au niciun ban, ceea ce pentru mine e începutul sfârșitului, deci nu putem accepta așa ceva. Tocmai de aceea ne propunem să convingem statele membre să contribuie mai mult. Eu sunt optimistă pentru că după primul Consiliu (European -nr.red), începând cu președintele României, care a spus că România este dispusă să contribuie mai mult la bugetul european. În Germania, chiar în acordul de parteneriat al CDU-CSU cu SPD există această dorință de a contribui mai mult. Doamna cancelar Merkel vorbea despre această condiționare a fondurilor europene. Președintele Macron vorbea despre social dumping. Nu am văzut reticență decât în Austria unde, din păcate, în programul de guvernare scrie că nu sunt dispuși să dea niciun ban în plus. Totodată cred că pe căi bilaterale, odată ce campaniile electorale trec, vom reuși să convingem toate statele membre. Această matematică simplistă pe care unele state o fac care spun că ele contribuie foarte mult, dar fără a lua în considerare beneficiile privind comerțul și pe cele indirecte. Cred că în fiecare țară beneficiarii înșiși trebuie să vorbească despre valoarea adăugată a fondurilor europene. Tocmai acest lucru și l-a propus Alianța Europeană. Săptămâna trecută, împreună cu președintele Juncker și comisarul Oettinger ne-am întâlnit cu toți președinții regiunilor. După cum spuneam a fost un consens în ceea ce privește Politica de Coeziune. Estul Germaniei a trecut trecut din faza regiunilor mai puțin dezvoltate în ce a regiunilor în tranziție. Această unică trăsătură este de a vindeca și răni pe care le avem pe hartă.”

În ceea ce privește absorbția fondurilor europene de către România, Corina Crețu a declarat: “Din păcate România nu a folosit această șansă istorică pe care am avut-o legată de fonduri europene. Eu nu sunt aici să dau vina pe cineva, ci cred ca și țară nu am fost pregătiți să folosim aceste fonduri europene încă din prima zi de când am aderat la UE. Polonia a avut sute de oameni la Bruxelles înainte de aderare, deci au avut proiectele dinainte pregătite. După 4 ani de la aderare România nu avea nici 5% absorbție. Este important să avem proiecte de calitate. În ultimii 10 ani s-au creat peste 50.000 de locuri de muncă, mii și mii de companii au fost ajutate, s-au renovat spitale. Sigur, la capitolul transporturi s-a stat cel mai rău. Sunt 300 de km de autostradp, foarte puțin, darsunt peste 2000 de drumuri județene modernizate. Se putea face mai mult, dar am ajuns la această cifră record de 90% în anteriorul exercițiu financiar. M-am străduit să nu pierdem creditele, totuși din 19 miliarde 17 au intrat în economia României. Acum avem la dispoziție peste 20 de miliarde. Din păcate 2,5 miliarde sunt marcate pentru a nu se pierde banii. Pentru viitor România rămâne o țară cu multe probleme. Vom vedea cum se va aplica această idee unanimă de condiționare a statului de drept vom avea discuții și cu doamna Jourova și cu domnul Timmermans. Doamna Merkel condiționează contribuția mai maare la buget, dar nu prin pedepsirea unor regiuni, ci prin impulsionare. Domnul Macron consideră că statele mai bogate trebuie să ridice taxele, iar cele mai sărace să se folosească de fondurile europene. Toate acestea sunt în dezbatere. La ora actuală nu discutăm depsre cifre, ci practic luăm în considerare toate propunerile. “

Comisarul pentru Politică Regională a declarat și care sunt pașii următori: “Pe 2 mai Comisia Europeană Comisia va propune draftul de buget. Atunci va începe bătălia între colegislatori de a negocia pentru un buget mai mare pentru Politica de Coeziune. Cred că este legitimă ambiția de a termina aceste negocieri în timpul președințeiei României a Consiliului UE și în timpul summit-ului din Sibiu, cel care va fi ultimul summit al actualei Comisii Europene. “

–