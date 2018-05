Interviu cu Alain Guillou, Vicepreședintele Executiv al Naval Group, furnizor de nave militare pentru cea mai puternică flotă europeană din NATO: Visul nostru este să dezvoltăm împreună cu partenerul nostru român – SNC – Șantier Naval Constanța, o cooperare industrială care să se extindă pe drumul deschis de Dacia, pentru un succes remarcabil

Alain Guillou, Vicepreședintele Executiv al Naval Group, a declarat în deschiderea ediției din 2018 a BSDA că dorește să dezvolte împreună cu partenerul român o cooperare industrială pe termen lung: „Sunt foarte bucuros să fiu aici la BSDA. Suntem pe deplin convinși că Naval Group poate oferi Marinei române cele mai eficiente nave de luptă care îndeplinesc cele mai înalte cerințe pentru a face față amenințărilor actuale și viitoare în Marea Neagră. Corvetele noastre Gowind sunt descendentele fregatelor FREMM și BELHARRA, dezvoltate în parteneriat cu Marina franceză. Sunt complet interoperabile și cuprind pe deplin cele mai avansate tehnologii pentru lupta anti-aeriană, anti-submarin și împotriva navelor inamice. Dincolo de nava în sine, visul nostru este să dezvoltăm împreună cu partenerul nostru roman – SNC – Șantier Naval Constanța, o cooperare industrială care să se extindă pe drumul deschis de Dacia, pentru un succes remarcabil”.

Calea Europeană: Sunteți Vicepreședinte Executiv al Naval Group. După cum știm, ați petrecut cea mai mare parte a carierei dumneavoastă în poziții în dimensiuni operaționale legate de managementul schimbărilor sociale, managementul industrial, cooperarea internațională, după o carieră multifuncțională operațională și în administrația centrală. Timp de cinci ani ați condus resursele umane și operarațiunile companiei, fiind unul dintre principalii arhitecți ai competitivității grupului pentru negocierile privind acordul general de performanță cu partenerii sociali și reducerile generale și renegocierile acordurilor privind reducerea timpului de lucru. În paralel, ați efectuat o revizuire completă a sistemelor de date pentru un program maritim major pentru a vă asigura că ați putea obține cele mai înalte standarde pentru industrie. Ați reînnoit dinamica operațiunilor pentru industria de afaceri subacvatice, în special pentru piața de export. Sunteți aici în București, ne îndreptăm spre unul dintre cele mai importante evenimente din domeniu, BSDA. Ce puteți spune despre excelența tehnică a Naval Group și a produselor sale?

Alain Guillou: Naval Group aparține acelui grup restrâns de companii foarte calificate, orientate spre viitor, dar care au și o bogată experiență. Consider că am reușit să supraviețuim pentru că am fost întotdeauna în prima linie a tehnicilor și tehnologiilor navale. În tot acest timp am lucrat cu Marina franceză, care străbate mările în activitățile de descurajare. Noi putem oferi astăzi cele mai performante tehnici și tehnologii navale pentru că investim foarte mult.

Calea Europeană: Unele dintre capacitățile speciale ale corvetei Gowind este aceea a sistemului anti-submarin. Ce puteți spune mai multe despre aceste capabilități și despre celelalte capabilități pe care le are Gowind?

Alain Guillou: Trebuie să subliniem că nava noastră este descendenta fregatelor franceze și este capabilă să lupte împotriva oricărui tip de amenințare: poate lansa rachete, poate lupta împotriva avioanelor și împotriva submarinelor, împotriva torpilelelor și așa mai departe. Pentru a avea capacitatea globală de a face față tuturor tipurilor de amenințări, trebuie să fii într-un parteneriat foarte strâns cu Marina franceză. Nu poți înțelege cum va funcționa sau cum arăta câmpul de luptă al viitorului dacă nu ai un parteneriat strâns cu o marină de prim rang din cadrul NATO. Noi avem un parteneriat strâns cu Marina franceză, lucrăm împreună în fiecare zi, avem un angajament puternic și putem să înțelegem mai bine care vor fi amenințările viitorului pentru a dezvolta tehnologii pe măsură. Pentru a lupta eficient împotriva amenințării reprezentate de submarine, trebuie să cunoști foarte bine tehnicile și tehnologiile legate de submarine și torpile. De asemenea, pentru a lupta împotriva amenințărilor de la suprafață, trebuie să cunoști foarte bine tehnologiile legate de navele de suprafață. Când vorbim despre tehnologii sau despre lupta subacvatică, vorbim despre sisteme complete. Capacitatea unui echipament merge mână în mână cu discreția lui. Pentru că producem sisteme de management al luptei, asigurăm lanțul complet pentru înțelegerea mediului de luptă. Avem cel mai mare respect pentru competitorii noștri, dar ceilalți trei competitori construiesc nave și după aceea cumpără sistemele de management al luptei de la alte companii. Astfel, nu au cum să furnizeze același nivel de expertiză ca Naval Group.

Calea Europeană: Oferiți cea mai bună expertiză deoarece lucrați cu Marina națională, oferiți soluții pentru aceasta, iar Marina franceză are cea mai importantă flotă din Europa din cadrul membrilor NATO.

Alain Guillou: Pentru a putea confrunta amenințări globale, trebuie să ai o perpectivă globală și un sistem integrat. Designul lui Gowind provine din designul FREMM care cuprinde toate capabilitățile fregatelor de primă clasă. Fregatele noastre sunt primele digitalizate și sunt capabile să facă față și amenințărilor cibernetice. Gowind mostenește capabilitățile care cuprind aceleasi tip de armament, la nivel subacvatic, dar și pentru lupta anti-aeriană. Corveta Gowind este o navă de război integrată.

Calea Europeană: Este bine de știut pentru că noi în România avem Marea Neagră, fiind în partea estică a UE și NATO. Care ar putea fi relevanța concretă a Gowind în Marea Neagră?

Alain Guillou: În primul rând, țara ar fi capabilă să facă față amenințărilor subacvatice și nu ar avea nevoie de nave mari, ci de capabilități complete, de luptă anti-aeriană, anti-submarin, care să facă față unui atac terorist sau unui atac cibernetic. Săptămâna trecută a avut loc în România exercițiul NATO Sea Shield 2018. O astfel de corvetă ar însemna deopotrivă capabilități navale în Marea Neagră și integrare în flota NATO.

Calea Europeană: Este bine de știut că luați în considerare și amenințarea cibernetică, deoarece aceasta crește continuu.

Alain Guillou: Vrem să ne asigurăm că ne putem proteja echipamentul și că avem back-up-uri. Și aici avem o perspectivă globală, pentru că noi considerăm amenințarea cibernetice drept una dintre principalele provocări ale următorilor zece ani.

Calea Europeană: Puteți să ne spuneți mai multe despre dimensiunea importanței și experiența îndelungată a Naval Group?

Alain Guillou: Întotdeauna am investit în competențe pe termen lung. Suntem mereu dornici să ne împărtășim experiența și cunoștințele, așa cum am făcut acum douăzeci sau treizeci de ani. Avem cooperare cu șantierele navale, colaborăm cu diferite companii, investim mai mult în noile tehnologii. Dacă am reușit să supraviețuim pentru atâția ani și să fim în prima linie a tehnologiilor, se datorează faptului că am investit întotdeauna în resursele umane.

Calea Europeană: Puteți menționa câteva exemple de țări unde ați dezvoltat deja proiecte?

Alain Guillou: Egipt, Malaezia, Singapore, India, Brazilia, Emiratele Arabe Unite.

Calea Europeană: Deci aveți o prezență internațională, nu numai europeană. Ați menționat activitățile de cercetare, dar și dorința de a implica companiile locale și pentru a dezvolta parteneriate pe termen mediu și lung…

Alain Guillou: În primul rând, am selectat un șantier naval ca partener analizand capabilitățile acestuia. Am decis să încheiem un acord cu SNC – Șantierul Naval Constanța. Suntem cu adevărat încrezători că putem face un transfer de tehnologie, pentru că noi nu furnizăm doar nave, ci construim o relație de parteneriat pe termen lung cu șantierul și vrem să ne asigurăm că șantierul va putea dezvolta o bază pentru el însuși.

Calea Europeană: Între timp, să nu uităm de declarația curajoasă a Comisiei Europene pentru următorul buget care include pentru prima dată un buget imens, unul important, mai mult de 24 de miliarde de euro, pentru apărare, cercetare. Ne apropiem de partea finală a interviului, vorbim despre o propunere privind o mai bună apărare în Marea Neagră, scenariul concret pentru România. Care ar putea fi noile tendințe în tehnologiile de luptă navale și experiența franceză? Știu că este o întrebare dificilă și o problemă foarte caldă, dar sunt sigur că fiecare român se gândește la flotele din Marea Neagră, nu toată lumea este inginer, dar este timpul să ne dăm seama cum ne putem apăra mai bine în astfel de scenarii .

Alain Guillou: Voi spune din nou că este important să putem integra noi tehnologii și pentru aceasta trebuie să gândim întotdeauna în avans, pentru a anticipa situațiile viitorului. Noi nu construim o navă pentru a face față provocărilor de astăzi, ci provocărilor viitorului. Suntem încrezători că putem pregăti noi tehnologii în avans, pentru că avem capacitatea să anticipăm. Dacă întârziem astăzi, vom întârzia mâine și vom pierde. Cred că aceasta este perspectiva corectă asupra apărării.

Calea Europeană: Este o provocare destul de mare pentru a stabili un nivel adecvat de ambiție după o sută de ani de istorie. Acum un secol era vorba despre supraviețuire, nu despre ambiție și avem garanții destul de puternice din partea NATO și UE, trebuie să ne prezentăm în continuare ca parteneri puternici în aceste organizații.

Alain Guillou: Cum a început investiția Dacia acum 10 ani? Dacia este acum numărul unu, se răspândește peste tot, mai ales în Franța. Când urmăriți dezvoltarea Dacia Renault, care are cea mai bună perspectivă, imaginați-vă la fel forțele navale. Avem o istorie comună, mulți români vorbesc franceză, avem aceleași rădăcini culturale. Este o chestiune de concurență, dar suntem foarte convinși că România poate fi un partener puternic, unul cheie în cadrul NATO. Suntem pe deplin convinși că suntem alegerea corectă pentru România.