Interviu cu europarlamentarul Mircea Diaconu (ALDE): Identitatea națională este o formă de patriotism absolut obligatorie, dar nu trebuie transformată în naționalism toxic

Europarlamentarul Mircea Diaconu (ALDE) a declarat într-un interviu pentru Calea Europeană că în următorul Cadru Financiar Multianual României i s-au alocat 800 de milioane de euro, dar trebuie să fie capabilă să le atragă.

Deputatul european vorbit despre conferința la nivel înalt care s-a desfășurat pe 26 iuni în Parlament, „Patrimoniul Cultural în Europa: legătura dintre trecut și viitor”: „Această este ceva neobișnuit în Parlamentul European, cu muzică, cu reprezentanții artistice, cu speakeri de la conducerea Parlamentului și a Comisiei. După această conferință trebuie să vedem, ea e doar o luare de temperatură a Anului European al Patrimoniului Cultural care se petrece în toate statele membre. Am fost în șapte sau opt state care m-au invitat la diverse conferințe. Când am gândit acest proiect am gândit exact nivelul acesta, ca un fel de muzeu viu, la 100 de ani o dată, în care fiecare stat-națiune își așează ce crede că este reprezentativ, și ce te definește. Sigur că identitatea națională este o formă de patriotism absolut obligatorie și că nu trebuie să o transformi nicio clipă în naționalism toxic. Sigur, acest lucru, ca o expoziție, oferă șansa de a fi văzut de toți ceilați și de a plimba toate aceste valori între noi și de a conștientiza fiecare despre celălalt. Aceasta este ecuația.”

Acesta a insistat asupra nevoii de coeziune la nivel național: „Din 2019 când România va prelua președinția Consiliului UE, rândul este al nostru, țara noastră trebuie să își asume aceste politici. Pentru un viitor puternic lucrurile trebuie decise, bătute în cuie. Sper că România va prelua acest subiect și să îl ducă mai departe.”

Europarlamentarul Mircea Diaconu a vorbit și despre proiecte derulate în prezent: „Am derulat mai multe proiecte, dar la unul dintre demersuri țin enorm, mi se pare că este o propunere de Centenar, un fel de știință de sine de care națiunea noastră are nevoie mai mult decât oricând. Diluarea a tot ce e în jurul nostrum, chiar a conștiinței despre noi înșine. Trebuie așezate valorile. Citez din Iorga: „Ne trebuie conștiința de sine a națiunii”, adică un concept, așa cum a fost lansată latinitatea de Școala Ardeleană în urmă cu peste 100 de ani, care a produs modernizarea României, a cultivat-o, a fost motorul României, așa trebuie să contruim un concept de tipul asta care să fie motor și de unire, și de eficiență, și de dezvoltare în România. În pofida faptului că avem resurse uriașe, suntem într-o rupere continuă a tot ceea ce suntem sau ce vrem să facem. Trebuie gândit acest mecanism de tip universitar, academic, științific, prin asociații, cu un buget integrat, cu o organizare la nivel de țară, care poate lua bani din fonduri structurale. Putem face o autostradă culturală sau indentitară, așa o văd.”

„România are alocați deja în jur de 800 de milioane de euro alocate pentru cultură, problema este să îi luăm. Încerc să spun că oriunde merg în țară, cu orice stau de vorbă, spun peste tot să se facă proiecte mari pentru că aceeași muncă va duce la mai mult. Să facă proiecte zonale, regionale. A căzut zidul cetății Sighișoara și nu prea s-a mișcat nimeni. Până când nu se vor comporta ca o cetate nu vor izbuti nimic. Ca o cetate, uniți-vă, asociați-vă, rezolvați lucrurile astea între voi”, a mai spus acesta, referindu-se la banii alocați în următorul CFM pentru cultură.

