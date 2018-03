INTERVIU. Modernizată cu bani europeni, fabrica românească de confecții Pineberry lansează colecția “Centenar”

Alina Rachieru, antreprenor și proprietar al fabricii de confecții Pineberry, a precizat într-un interviu acordat pentru Calea Europeană că românii apreciază îmbinarea dintre modern și tradițional și, tocmai de aceea, anul acesta va fi lansată colecția “Centenar”. Cămășile albe, office dar și casual, vor avea inserții inspirate din folclorul românesc. Fabrica este fondată în 1994, fiind tehnologizată prin două proiecte de fonduri europene în valoare de 300.000 de euro. Prin creșterea productivitatății și competitivității, 90% din producția fabricii a ajuns la export, pentru branduri de lux din Germania și Olanda.

“Ne bucurăm că ați venit în timp ce pregătim colecția “Centenar”, a spus Alina Rachieru, care și-a amintit cum s-a născut ideea colecției: Suntem în plină producție. Veți vedea câteva modele de broderii tradiționale pe care am ales să le punem pe cămăși clasice, dar cumva moderne, pentru a îmbina vechiul cu modernul, ceea ce de 100 de ani, și chiar mai bine, țăranii noștri au purtat cu atat de mult drag și ne-am gândit să aducem și generației tinere aceste simboluri tradiționale tocmai pentru că anul acesta se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire.”



În ceea ce privește alegerea regiunilor din care provin boderiile, sarcina nu a fost una ușoară:”Ne-a fost foarte greu să ne decidem ce regiuni să alegem, am fi vrut să alegem toate cele 10 regiuni, dar ne-am axat pe cele importante, și astfel că vom avea broderii din Țara Românească, din Transilvania, din Moldova și din Dobrogea.”

“Este greu de asigurat (n.red – forța de muncă), nu neg. Așa cum suntem noi sunt multe alte fabrici. Noi avem 100 de angajate. Este destul de greu pentru că doamnele sunt în mare parte de la început, din 1994, și încep să iasă la pensie și ne-ar trebui forță de muncă tânără, pe care cu greu o convingem să lucreze în fabrică. Tocmai de aceea am investit foarte mult în fabrică și în condițiile de muncă ale angajatelor noastre”, a spus aceasta despre găsirea forței de muncă.

“Anul acesta, fiind centenarul, ne-am gândit cum am putea să îl sărbătorim altfel decât prin hainele pe care noi le producem. Ne-am gândit că poate iile nu vor fi purtate de toate generațiile tinere cu atât de mult drag, dar am zis să transformăm cămașa pe care o poartă orice tânăr într-un obiect de sărbătorire a Centenarului, plasând aceste broderii la vedere.”

Legat de motivele alese, acestea sunt diverse și cu semnificații profunde: “Cămașa pe care o port are broderii tradiționale din zona Transilvaniei, pe piept fiind motivul rombului, cel cu laturi alungite înseamnă belșug, iar pentru țăranul român acesta era un punct important al vieții lui. Rombul este și legătura dintre cer și pământ. (…) Ne-a fost greu să ne decidem deoarece sunt atât de multe broderii pe care țăranii noștri le-au lucrat de-a lungul anilor. Colecția este atât pentru doamne, dar și pentru domni pe care am brodat modele tradiționale. Preconizăm că în trei săptămâni toată colecția va fi gata. Am fi dorit să o scoatem la sfârșitul lui ianuarie dar să știți că aceste broderii implică o muncă asiduă și am vrut să iasă totul perfect, dar luna aceasta va fi gata.”

Lansarea colecției va avea loc luna aceasta și este foarte așteptată: “Lansarea va fi făcută pe pagina noastră de Facebook. Fiecare cămașă va fi fotografiată în zona din care brodieria este culeasă, astfel că va fi reprezentativ și spațiul. Clienților le vom trimite și un newsletter. Reacția a fost extraordianar de pozitivă și oamenii sunt foarte încântați de această idee, abia așteaptă să își cumpere cămășile.”

Alina Rachieru a povestit și despre începuturile fabricii Pineberry, dar și despre planurile de viitor: “Fabrica este fondată în 1994 de către socrul meu, este un business de familie iar în 2012 am simțit nevoia să trecem la un alt nivel, astfel că am reușit să accesăm două proiecte de fonduri europene în valoare de 300.000 de euro prin care am reușit să creștem productivitatea și competitivitatea. Am investit foarte mult în utilaje din Italia care ne-au ridicat nivelul calității produselor. 90% din producția fabricii este axată pe export pentru branduri de lux din Germania și Olanda. Planurile noastre de viitor includ găsirea unor noi clienți pe piața internațională sau acomodarea celor care ne solicită acest lucru, dar ne lovim în continuare lipsa forței de muncă.”

