INTERVIU Viziunea eurodeputatului Emilian Pavel (PSD, S&D) în materie de reducere a șomajului în rândul tinerilor: România trebuie să folosească cele 105 milioane de euro puse la dispoziție de Comisia Europeană pentru integrarea tinerilor pe piața muncii

Emilian Pavel, eurodeputat PSD, S&D, membru al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, a acordat astăzi un interviu pentru Calea Europeană în care a abordat mai multe problematici de pe agenda europeană a anului 2018 printre care alocarea de fonduri europene destinate programelor care ajută la ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și a reducerii șomajului.



“Ieri am avut dezbaterea despre inițiativa pentru ocupare în rândul tinerilor. România poate beneficia până la finalul lui 2018, dar sperăm că după votul de astăzi vom prelungi această perioadă, de 105 milioane de euro. Din păcate nu am beneficiat până acum, chiar în 2016 a trebuit să înapoim 30 din avansul primit de la Comisia Europeană în valoare de 31 de milioane de euro pentru că nu am reușit să definitivăm autoritatea care gestionează acești bani, să numim acei oameni care se ocupă de implementare”, a declarat Emilian pavel, făcând referire la fondurile care pot fi atrase de către România în materie de reducere a șomajului în rândul tinerilor.

“Proiectul ‘Garanția pentru tineret’ este cel care a stat la baza sau a fost condiția grupului Social Democrat de a se alătura unei majorități parlamentare în anul 2012, cu finalitate sau cu un vot și consens între Parlament și Consiliu în iunie 2013. Atunci s-au stabilit anumite măsuri de a combate șomajul în rândul tinerilor, cei care au fost cei mai afectați în timpul crizei economice și de măsurile de austeritate luate de vechea Comisie (Europeană – n.r) și de statele membre în acea perioadă. Intrând într-o majoritate parlamentară, alegându-l pe domnul Schulz în fruntea Parlamentului, am putut pune presiune pentru a avea această ‘Garanție pentru tineret'”.

Mai mult, eurodeputatul a explicat că proiectul constituia un angajament din partea legislativului european pentru a întreprinde măsuri concrete pentru ajutorarea tinerilor și “pentru ca această generație să nu fie pierdută”. “Atunci șomajul era de 24-25% dar erau state precum Spania și Portugalia și sudul în general unde procentele erau peste 40%”.

Emilian Pavel a explicat și situația României: “În acea perioadă (a crizei financiare – n.r) la o rată a șomajului de 6,4% tinerii erau la 23,3% cu un procent mai mare, de peste 3 regiuni din România în Centru, Est și Sud-Est. Acum rata șomajului a scăzut la nivel european în rândul tinerilor, nu destul, nu conform așteptărilor noastre, dar se vede practic că în ultimii ani putem spune că banii au fost folosiți mai eficient decât la început când erau proiecte pilot pre-finanțate de fiecare stat membru.”

“Am speranța că vom reuși și noi, prin această prelungire, să folosim această sursă de finanțare de 105 până la finalul actualului exercițiu financiar multianual.”

În ceea ce privește numărul de tineri care s-au bucurat de sprijinul UE în materie de ocupare a forței de muncă, Emilian Pavel a precizat: “Ultimele evaluări arată că până la jumătatea anului 2016 sunt 1,4 milioane de tineri care au beneficiat de astfel de programe, iar aproximativ 500.000 au finalizat cu succes aceste programe de școlariza, training în anumite domenii, au fost angajați care au primit vouchere pentru primul job, au fost companii care au primit subvenții pentru angajarea tinerilor. Măsurile nu au fost dictate de către Comisie, ci a fost făcută posibilă finanțarea și a fost stabilit scopul – integrarea tinerilor în câmpul muncii.”

Membru al Comisiei din PE pentru relația cu Israel, Emilian Pavel a declarat în privința ultimelor evoluții: “Nu sunt un fan Donald Trump, dar dacă ne uităm de la Bush senior, Clinton, Bush junior, Obama, iar acum Trump, toți președinții SUA au spus că vor muta capitala la Ierusalim. Problema este că acest lucru chiar se întâmplă. Cred că este bine așa deoarece în acest conflict nu se înaintează deloc. Trebuie respectată decizia ONU care spune clar: capitala este la Ierusalim și soluția a două state. Două state cu aceeași capitală, la Ierusalim. Este un semnal dat de Statele Unite ale Americii că se merge către respectarea deciziei ONU din anii 1960. Cred că și România poate face acest pas, dar, nu trebuie să fim neaparat primii.”

