Întrevedere Mihai Fifor – James Mattis la Bruxelles: SUA va continua să dezvolte capabilități în România. Oficialul american ar putea veni la București anul acesta

Secretarul american al Apărării James Mattis ar putea efectua anul acesta o vizită oficială în România, ”poate chiar în prima jumătate a anului”, a declarat ministrul Apărării Naționale Mihai Fifor, într-un interviu acordat Calea Europeană.

În cadrul unei întrevederi avute cu secretarul Apărării James Mattis, în marja reuniunii ministeriale NATO, Fifor a precizat că a discutat cu oficialul SUA ”despre modul în care România a continuat să aloce 2% din PIB pentru Apărare”. Totodată, Mattis i-a oferit asigurări ministrului român că ”SUA va continua să dezvolte capabilități în România”, pe fondul prezenței crescute a Rusiei în Marea Neagră.

”Punctul nostru de vedere este acela că situația la Mare Neagră nu este deloc una îmbucurătoare, ba dimpotrivă credem că prezența Federației Ruse este tot mai agresivă și Rusia se întărește militar în peninsula Crimeea și nu mai este un secret pentru nimeni. Am discutat această chestiune în contextul mai larg al situaiei din regiunea Mării Negre cu situația tensionată din Ucraina, cu prezența militară rusă din Transnistria, cu bazinul Mării Negre care este tot mai întărit de Federația Rusă și am arătat că pe flancul estic trebuie întărită prezența în zona Mării Negre, un lucru de care am fost asigurați că se va întâmpla – atât de partenerii din Alianță, cât și de partenerul nostru strategic”, a precizat Fifor.

”Pentru cei care au avut răbdare să parcurgă Satrategia de Apărare a Administrației Trump, au remarcat că SUA identifică două potențiale amenințări: Rusia și China. Pe noi, ca prezență în flancul estic al Alianței și principal actor la Marea Neagră, ne interesează foarte mult amenințarea Federației Ruse. James Mattis a continuat să accentueze, la rândul său, toate aceste chestiuni și a dat asigurări că partenerul american va continua să dezvolte capabilități în România. La rândul nostru, noi l-am asigurat de tot sprijinul, de pildă, pentru dezvoltare bazei de la Mihail Kogălniceanu. Suntem în faza în care Ministerul Apărării pregătește o hotărâre de Guvern pentru înființarea unei noi baze aeriene la Kogălniceanu și totodată pentru a veni în spriinul partenerilor aemricani cu o hotărâre de guvern care să ducă la posibilitatea achiziționării terenului astfel încât baza de la Kogălniceanu să se poată extinde. Este o investiție foarte consistentă a partenerului american și România și-a asumat obligația de a sprijini aceată investiție și asta vom face în prima parte a anului”

Ministrul Apărării a mai declarat că a cerut prezență americană în cadrul brigăzii multinaționale, iar ”solicitarea noastră, conform celor spuse de secretarul Apărării Mattis, este în analiză și sperăm că va avea un răspuns favorabil”, a transmis Fifor.

”În altă ordine de idei, am primit asigurări de la James Mattis că poate anul acesta, poate chiar în prima jumătate a anului, va efectua o vizită în România și vom putea prezenta toate aceste lucruri discutate și face o evaluare chiar la București, acolo unde este important”, a punctat oficialul.

