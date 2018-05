Invocând atentatele de la Paris din 2015, Donald Trump pledează pentru dreptul americanilor de a purta armă

Președintele american Donald Trump a militat vineri pentru dreptul de a purta armă, invocând atentatul de la 13 noiembrie 2015 de la Paris, spunând că acesta s-ar fi soldat cu mai puțini morți dacă victimele ar fi fost înarmate, anunță AFP, citat de Agerpres.

”Nimeni nu este înarmat la Paris şi ne amintim cu toţii de cele 130 de persoane (ucise) şi de numărul enorm de persoane rănite groaznic”, a afirmat el într-un discurs la convenţia anuală a NRA (National Rifle Association), puternicul lobby pro-arme, pledând în același timp pentru cel de-al doilea armament al Constituției americane, care datează din 1791 ce le permite americanilor să dețină o armă de foc.

I want to thank all of our friends and patriots at the @NRA. We will never fail, and we will always protect your Second Amendment! God Bless you, and God Bless America! pic.twitter.com/3PoNPV24p4

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 4, 2018