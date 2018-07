VIDEO Jean-Claude Juncker oprește războiul comercial cu SUA și îl convinge pe Donald Trump să renunțe la tarifele impuse produselor europene

„Am intrat într-o nouă faza a relațiilor dintre SUA și UE, una a prieteniei cu strânse relații comerciale din care ambele părți au de câștigat. Vom elabora o strategie pentru securitate și prosperitate și vom lupta împotriva terorismului”, a spus Donald Trump la începutul conferinței comune de presă.

„SUA și UE numără mai bine de 830 de milioane de cetățeni și au mai mult de 50% din GDP-ul global, și mai mult de 50% din comerțul mondial.”

Victoria întâlnirii a reprezentat-o ajungerea la un acord în materie de comerț: „Vrem sa întărim si mai mult comerțul în beneficiul cetățenilor SUA și UE. Am căzut de acord să nu avem tarife, zero bariere non-tarifare și zero subvenții la niciun bun în afara de cele auto. Vom lucra să reducem barierele și să mărim comerțul în domeniile chimic, medical, farmaceutic, precum și în ceea ce privește exporturile de soya.”

Cei doi lideri au hotărât să întărească cooperarea energetică de cele două maluri ale Atlanticului: „Am convenit să ne întărim strategic în domeniul energiei. UE va importa mai mult Gaz Natural Lichefiat din SUA și va fi un cumpărător foarte mare. Vom face acest lucru mai ușor pentru ei și își vor putea diversifica sursele.”

„Am venit aici cu un scop, acela de a încheia un acord. Și am ajuns la concluzia să nu avem niciun tarif la bunuri non-industriale. Mai mult, am strâns cooperarea în materie de energie. Am cumpărat gaz natural de la SUA pentru a ne diversifica sursele”, a declarat președintele Comisiei Europene alături de președintele SUA.

”Vom lucra împreună cu partenerii care gândesc la fel pentru a reforma Organizația Mondială a Comerțului și să punem capăt particilor comerciale nedrepte”, a spus Donald Trump despre reformarea OMC.

În ceea ce privește actualele tarife care sunt impuse acum UE pentru importurile de aluminiu și oțel, președintele Trump a declarat că SUA și UE vor renegocia: „Vom rezolva problemele legate de aluminiu și de oțel și, de asemenea, contramăsurile.”

Trump a declanșat un război comercial cu Uniunea Europeană prin impunerea unor tarife suplimentare asupra importurilor de aluminiu și oțel, invocând securitatea națională. Bruxelles-ul a menționat că tarifele suplimentare sunt ilegale, potrivit reglementărilor stipulate de Organizația Mondială a Comerțului (OMC).

Această dispută risca să escaladeze după ce președintele Trump anunțase că SUA urmau să impună tarife de până la 25% automobilelor și pieselor auto importate din UE. La rândul său, Comisia anunțase că va lua contramăsuri extrem de piperate, în valoare de 20 de miliarde de euro pentru produse importate din Statele Unite.

Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a anunțat înainte de vizita din Washington că principalul scop este de a liniști apele într-un context politic extrem de dificil.

