Jean-Claude Juncker în cadrul întrevederii cu premierul Dăncilă: Nu sunt îngrijorat de situația justiției din România, dar nu ar trebui ca uneori să se dea impresia că statul de drept este amenințat

Corespondență din Bruxelles. Violeta Dan și Diana Zaim

Viorica Dăncilă, premierul României, a întreprins pe 20 și 21 februarie 2018 prima sa vizită oficială la Bruxelles în această calitate. Astăzi, în cadrul conferinței de presă cu Jean-Claude Juncker, premierul a precizat că susține lupta împotriva corupției, dar și consolidarea statului de drept.

,,Eu cred în libertatea justiției, cred în statul de drept, cred în faptul că trebuie luptat împotrivaan- corupției, și cred că trebuie să nu vorbim la modul general pentru a îndrepta ce ne nemulțumește la nivel european, și cred cîntr-o bună cooperare în ceea ce privește lucrurile care ne nemulțumesc , nu poate fi decât benefic atât pentru România și cât pentru informarea instituțiilor europene.”

Despre același aspect, Jean-Claude Juncker a spus: ,,Am discutat despre problemele la care faceți aluzie (modificările legilor justiției – n.red), la modul amical i-am spus doamnei premier că nu trebuie să se dea impresia că statul de drept în anumite componente ale acestuia ar putea fi amenințat. Am mare încredere în sistemul judiciar din România, în mai multe țări din UE există probleme în ceea ce privește aplicarea strictă a regulilor statului de drept. Eu nu sunt neapărat foarte îngrijorat de situația din România, știu că si președintele se ocupă de acest lucru. Știu că sistemul judiciar funcționează, noua prim-ministră ține foarte mult la regulile statului de drept si am observat deci, tot ce se putea observa.”

În cadrul conferinței a luat cuvântul și Corina Crețu, comisar pentru Politica Regională: “Doamna prim-ministru, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră aici și vreau să vă felicit că v-ați asumat această funcție. În ceea ce privește portofoliul politicii regionale, am avut o discuție aplicată ieri și îmi exprim toată încrederea în noul guvern în a performa atât în ceea ce privește fondurile europene, dar și președenția consiliului.”

