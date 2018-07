Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, s-a consultat cu mai mulţi lideri europeni înainte să plece la Washington pentru a se întâlni cu preşedintele american, Donald Trump, scrie Politico Europe.

Juncker a discutat cu preşedintele francez, Emmanuel Macron, cu cancelarul german, Angela Merkel, cu cancelarul austriac, Sebastian Kurz şi cu prim-ministrul olandez, Mark Rutte, conform unui purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Juncker şi Trump vor discuta despre relaţiile privind piaţa de schimb dintre Uniunea Europeană şi SUA, după ce preşedintele american a decis să impună taxe pentru importurile de aluminiu şi oţel.

În timp ce Juncker se îndrepta spre Washington, Trump a comunicat pe Twitter: „Ţările care ne-au tratat incorect pe piaţa de schimb vin la Washington ca să negocieze. Acest lucru ar fi trebuit să aibă loc cu mulţi ani în urmă, dar, după cum se spune, mai bine mai târziu decât niciodată!”.

„Tarifele sunt grozave! Ţările care tratează incorect SUA au de ales între a negocia pentru un acord corect sau să fie afectate de taxe. Este atât de simplu şi toată lumea vorbeşte! Amintiţi-vă că suntem „puşculiţa” care este jefuită. Va fi grozav!”, a scris Trump pe Twitter.

Tariffs are the greatest! Either a country which has treated the United States unfairly on Trade negotiates a fair deal, or it gets hit with Tariffs. It’s as simple as that – and everybody’s talking! Remember, we are the “piggy bank” that’s being robbed. All will be Great!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 24, 2018