Klaus Iohannis, despre pregătirea Președinției Consiliului UE: Mulțumesc președintelui Juncker pentru sprijin. Vom avea de negociat dosare complicate

Mai mult, președintele Iohannis i-a mulțumit președintelui Juncker pentru sprijin și a declarat că România are nevoie de ajutor: “Viziunea noastră, a României, este una puternic europeană, iar scopul nostru este o integrare mai profundă în Uniune. Vrem ca aceast lucru să transpară și prin felul în care vom organiza președinția. Noi suntem pentru o integrare mai profundă. În pregătirea Consiliului (UE – nr.red) avem foarte multe probleme de rezolvat și în acest loc țin neaparăt să salut și să mulțumesc președintelui Juncker de a veni în sprijinul României, fie prin discuții la nivel de conducere, fie prin discuții la nivel tehnic. Eu cred că vom avea nevoie de toate aceste lucruri.”“Dosarele care vor fi scadente în timpul Președinției noastre, cum se spune, sunt, cred că dacă folosesc cuvântul complicate este un understatement. Vorbesc despre Brexit, vorbesc despre negocierile pe Cadrul Financiar Multianual post-2020 și viitorul Uniunii Europene. Despre toate aceste lucruri am vorbit astăzi în Consiliul Comisarilor. Am primit încurajări, am primit idei foarte bune, am primit întrebări foarte bune – recunosc că niciuna încuietoare – și sunt foarte optimist în ce privește colaborarea noastră în pregătirea Președinției Consiliului Uniunii”, a mai declarat șeful statului.