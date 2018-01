Klaus Iohannis, mesaj alături de Jean-Claude Juncker de la Bruxelles: Independența justiției românești este intangibilă

Corespondență de la Bruxelles – Robert Lupițu

Președintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri, la finalul participării sale la o reuniune de lucru cu Colegiul comisarilor europeni că, îndependența justiției românești este intangibilă și că el va face uz de toate prerogativele pentru ca acest lucru să rămână așa.

”O frază despre abordare referitoare la legile justiției în România: personal, sunt convins că voi reuși ca aceste discuții să se termine cu legi care vor fi, în varianta cea mai bună, îmbunătățite, legi care vor fi folosite practic. Cel mai important obiectiv al meu: independența justiției românești este intangibilă, o chestiune în care mă voi implica total și voi face tot, absolut tot ce poate să facă un președinte pentru a păstra lucrurile așa”, a spus Iohannis, într-o conferință comună de presă cu președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker și comisarul european Corina Crețu.

”Avem o problemă majoră cu legile justiției, dar această problemă trebuie rezolvată în România. Soluția este la noi, nu vine de afară și din acest motiv am insistat să avem soluții legislative care satisfac și nevoiel de acasă, dar și valorile europene De aceea, mă implic foarte mult și sunt optimist în ce privește parcursul final, acum suntem într-o fază intermediară”. a completat șeful statului.

Vizita șefului statului, ce are loc la invitația lui Jean-Claude Juncker și care a fost definitivată în luna decembrie a anului trecut, stă sub semnul situației din România privind legile justiției și a disputei mediatice dintre Comisia Europeană și liderii puterii de la București declanșată ca urmare a scrisorii trimise de președintele și prim-vicepreședintele executivului european pentru regândirea legilor amintite. Cu toate acestea, cadrul general discuțiilor a fost unul orientat către viitorul Uniunii Europene în care Bucureștiul are un rol cheie prin prisma arhitecturii politico-instituționale europene: prima președinție rotativă la Consiliul UE ce va fi preluată la 1 ianuarie 2019 și negocierea viitorului Cadru Financiar Multianual, buget din care România este al doilea cel mai mare beneficiar net de fonduri europene din UE și piesă centrală în discuțiile șefilor de stat sau de guvern la summitul din 23 februarie 2018.