La BBC, eurodeputatul Claudia Țapardel (PSD, S&D) îi răspunde premierului britanic: Drepturile cetățenilor europeni nu sunt negociabile

În contextul declarațiilor făcute ieri în China de către Premierul britanic Theresa May, potrivit căruia libertatea de mișcare a cetățenilor europeni va fi restricționată odată cu martie 2019 – data oficială a Brexit, europarlamentarul PSD Claudia Țapardel a avut o poziție tranșantă într-un interviu acordat postului de Radio BBC 4, declarând că principiile Uniunii Europene nu sunt negociabile.

Țapardel a reiterat poziția de negociere a Uniunii Europene de a apăra principiile sale fondatoare și a sancționat declarațiile lui May ca populiste și nerealiste în actual context social și economic.

„Poziția Uniunii Europene este că libertatea de mișcare este un drept fundamental și trebuie să continue inclusiv pe perioada de tranziție, adică după martie 2019. Pentru România, prioritatea absolută în negocierile privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană o reprezintă protejarea drepturilor și intereselor cetățenilor români care locuiesc, studiază și/sau muncesc în Marea Britanie”, a subliniat Țapardel, conform unui comunicat remis CaleaEuropeana.ro.

”Logica este una extrem de simplă: nu există drepturi fără obligații. Dacă Marea Britanie se va putea bucura de toate beneficiile ce țin de apartenența la piața unică și pe perioada de tranziție, atunci și cetățenii UE trebuie să se bucure de libertățile care derivă din tratatele de funcționare ale UE. Instituțiile europene nu vor negocia pe marginea acestor drepturi și vor sancționa orice tentativă de discriminare a cetățenilor noștri, spre exemplu, prin introducerea de vize la intrarea pe teritoriul Marii Britanii”, a mai completat eurodeputatul român

Premierul britanic Theresa May i-a atenționat pe cetățenii europeni care vor sosi în Marea Britanie după ce aceasta va fi părăsit Uniunea Europeană că ar putea să nu beneficieze de unele drepturi, o poziție care anunță nemulțumire din partea Bruxelles-ului cu privire la tratamentul aplicat cetățenilor din statele membre în perioada de tranziție, care, potrivit afirmațiilor făcute de negociatorul-șef al Uniunii Europene, Michel Barnier, aceasta se va încheia la 31 decembrie 2020.

Potrivit Claudiei Țapardel, declarațiile lui May sunt în neconcordanță cu realitatea socio-economică a Marii Britanii și a Uniunii Europene.

„Cred, de asemenea, că declarațiile Theresei May trimit un mesaj greșit și ne aruncă cu cel puțin 50 de ani în urmă. Poate cel mai important, acestea divaghează de la discuția reală pe care ar trebui să o avem – de ambele părți – despre impactul concret al ieșirii Marii Britanii din UE. Spre exemplu, Sistemul Public de Sănătate (NHS) din Regatul Unit depinde în mare măsură de medici sau de restul personalului din țări precum România. Oamenii aceștia au grijă de pacienți, plătesc taxe, cu alte cuvinte, aduc valoare adăugată economiei britanice. Ce se va întâmpla cu aceștia după Brexit și de unde va mai recruta NHS oamenii de care are nevoie? Trebuie, totodată, subliniat că vorbim nu doar de muncitori necalificați – așa cum, din păcate, se menționează tendențios în anumite publicații – ci și de o forță de muncă înalt calificată, în sectorul de sănătate, în IT, finanțe sau mediul de afaceri, pentru a da doar câteva exemple.

Pe aceste considerente, declarațiile lui May nu reflectă realitatea în care ne aflăm și par mai degrabă o chestiune de politică internă, un exercițiu de imagine menit să calmeze spiritele în cadrul Partidului Conservatorilor, care nu a reușit nici până în acest moment să traseze o direcție clară pentru următorii ani, în sau în afara Uniunii Europene. ” a încheiat Țapardel pentru BBC Radio 4.

