Liderul Socialiștilor și Democraților Europeni din Parlamentul European: Desemnarea Vioricăi Dăncilă drept prim-ministru reprezintă calea cea bună pentru UE și România

Desemnarea liderului PSD în Parlamentul European, Viorica Dăncilă, drept prim-ministru reprezintă calea cea bună pentru Uniunea Europeană și România, a declarat liderul grupului Socialiștilor și Democraților Europeni din Parlamentul European, Gianni Pittella.

În urma confirmării președintelui României, Klaus Iohannis, de a o desemna pe Viorica Dăncilă drept noul prim-ministru, liderul grupului S&D, Gianni Pittella, a declarat că o felicită pe aceasta.

”Suntem siguri că numirea unei femei competente și cu o mare calitate profesionașă, cu un mare atașament față valorile europene și progresive, reprezintă calea cea bună pentru România și pentru Europa”, a spus liderul S&D în Parlamentul European.

“Salutăm faptul că Dăncilă și social-democrații români au plasat Europa în centrul mandatului lor. Având în vedere următoarele alegeri europene din 2019, contăm pe președinția română (n.r. – a Consiliului UE) pentru a oferi răspunsuri tangibile și rapide cetățenilor UE. Suntem împreună pentru o Europă mai bună și mai progresivă”, a conchis Pittella.

Președintele Klaus Iohannis a decis miercuri desemnarea Vioricăi Dăncilă, șeful delegației PSD în Parlamentul European, pentru funcția de prim-ministru al României, aceasta având oportunitatea de a deveni prima femeie premier din istoria țării.

”Am ascultat foarte multe opinii legate de formarea noului guvern, de desemnarea primului-ministru. Astăzi, toată ziua am ascultat opiniile și argumentele politicienilor, dar am reușit să ascult și opiniile oamenilor simpli, să citesc mesaje inclusiv pe rețele de socializare. Sunt foarte multe opinii și foarte multe argumente. Sunt argumente legate de politica partidelor, evident. Sunt multe argumente legate de politica internă a României. Sunt multe argumente legate de politica externă și de securitatea României. Am ascultat și am citit cu atenție toate aceste opinii și argumente și le-am cântărit, fiindcă acum trebuie să decid. Dar ce fel de decizie este aceasta pe care trebuie să o iau? În primul rând, această decizie trebuie să fie conformă cu Constituția și cu deciziile Curții Constituționale în materie de desemnare. Aici, argumentul cel mai puternic este aritmetica parlamentară. În Parlament, după consultări îmi este foarte clar: PSD dispune de o majoritate. Și atunci, cântărind toate argumente, ținând situația concretă din Parlament, am decis să dau PSD-ului încă o șansă și să desemnez persoana propusă de PSD, pe doamna Dăncilă. Dar, acum PSD trebuie să performeze. Românii au mari așteptări și eu am mari așteptări”, a declarat șeful statului după consultările cu partidele parlamentare.

Viorica Dăncilă a fost propusă marți de către Comitetul Executiv al Partidului Social Democrat pentru poziția de premier care să îl înlocuiască pe Mihai Tudose, care a demisionat luni după șase luni în fruntea guvernului.

Începând din 2009, Viorica Dăncilă este europarlamentar PSD, fiind la al doilea său mandat și este vicepreședintele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală din PE și membru al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen.

Viorica Dăncilă este membră a PSD din 1996. În perioada 2004-2008 a fost președinte al Organizației de Femei PSD Videle și consilier local în aceeași localitate. Din 2005 până în 2009 a fost președinte al Organizației Județene de Femei a PSD Teleorman și membru în Consiliul Național al PSD. Între 2003 și 2011 a fost președinte al Organizației PSD — Oraș Videle.

În prezent, Viorica Dăncilă este președintele Comitetului Executiv al Organizației femeilor social democrate din Romania (OFSD).

