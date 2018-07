LIVE VIDEO 14.00 Reprezentanța Comisiei Europene în România organizează conferința “The Road to Sibiu, from Sofia, via Vienna”

Reprezentanța Comisiei Europene în România organizează în data de 19 iulie, începând cu ora 14.00, conferința cu tema “The Road to Sibiu, from Sofia, via Vienna”.

Evenimentul va fi transmis de Calea Europeană LIVE pe pagina de Facebook, dar și în pe CaleaEuropeana.ro.

La eveniment vor participa Angela Cristea, șeful Reprezentanței Comisiei Europene în România, Ognian Zlatev, șeful Reprezentanței Comisiei Europene în Bulgaria, E.S. dna Isabel Rauscher, ambasadorul Austriei în România, Lilyana Pavlova, ministrul bulgar pentru pregătirea Președinției Consiliului UE și Victor Negrescu, ministru delegat pentru afaceri europene. Evenimentul va fi moderat de directorul Calea Europeană, Dan Cărbunaru.

Agenda Evenimentului

13:30 – 14:00 Registration & Welcome coffee

14:00 – 14:15 Welcome and Opening remarks: The building blocks of the Road to Sibiu

Angela Cristea, Head of the EC Representation in Romania

Ognian Zlatev, Head of the EC Representation in Bulgaria

14:15 – 15:00 The Role of ‘Honest broker’ on the Future of Europe

H.E Lilyana Pavlova, Minister of the Bulgarian Presidency of the Council of the EU

H.E Isabel Rauscher, Ambassador of the Republic of Austria to Romania

Gabriela Cretu, Chairwoman of the Senate’s EU Affairs committee

Victor Negrescu, Minister Delegate for European Affairs, Romanian Government

15:00 – 15:30 Questions and answers

15:30 – 16:00 The Role of non-state actors in the success of a Presidency

Nini Tsiklauri, Project manager, European Citizen’s Forum and Head of “Pulse of Europe” in Austria

Paul Schmidt, Secretary-General, Austrian Society for European Policy

Lyubov Panayotova, Head of the European Institute in Sofia

Iuliana Rada, Programme Director, Civil Society Development Foundation – Civil Society Platform for the RO2019 Presidency

Andrei Pop, Programme Director in the Development and Advocacy Department, Civil Society Development Foundation

16:00 – 16:30 Questions and answers