LIVE 14 martie, ora 19:00 | Bucharest Charity Fashion Show – un manifest al implicării tinerilor în cauze sociale

Miercuri, 14 martie, începand cu ora 19:00, la Stejarii Country Club are loc BCFS- Bucharest Charity Fashion Show. Pornit de la o inițiativă a trei elevi, în ultimul an de liceu, evenimentul nu este doar unul caritabil ci este un adevărat manifest al implicării tinerilor (de orice vârstă) în cauze sociale.

Evenimentul va fi transmis LIVE pe site-ul Calea Europeană și pe pagina de Facebook Calea Europeană.

BCFS a adunat în jurul său zeci de persoane dornice să dea o mână de ajutor: de la inițiatori, la voluntari, la designeri, modele, vedete, reprezentanți ai companiilor. Astfel că toți au vrut să arate că este posibil ca o idee să se transforme în doar două luni într-un eveniment spectaculos prin care să se reușească strângerea fondurilor necesare continuării programului „Ajută o mamă să se ridice din nou!” al Fundatiei Inovații Sociale Regina Maria, destinat tratării și monitorizării medicale gratuite a celor 1200 de mame fără venituri, paciente sociale ale Fundației.

Cei trei tineri inițiatori, Ioana Țiriac, Gloria Mureșan și Parsa Kanani vor aduce miercuri pe scenă șase designeri români în vogă, Rita Mureșan, Simona Semen, Agnes Toma, Diana Dianu, Aleha Toncea și Aida Lorena care, după prezentarea colecțiilor lor, vor oferi spre licitatie câte o creație vestimentară, într-un show de fashion spectaculos. Catalogul de licitație este disponibil AICI iar biletele de participare se mai pot achiziționa de pe www.bcfs.ro.

Va fi o seară de cocktail, cu momente de networking, urmată de o prezentare de modă coordonată de Alin Gălățescu.

Andreea Esca susține evenimentul și conduce licitația pentru cele șase ținute vestimentare.

Ioana Tiriac, 18 ani, elevă ultimul an Scoala Americană: ”Cred că oricine trebuie să fie proactiv cu toate cauzele sociale, nu doar oamenii de afaceri. Nu contează cu cât ajuți: cu mult, cu puțin. În opinia mea, ceea ce conteaza este ca oamenii să muncească împreună. Rezultatul final este întotdeauna mai grandios decât suma tuturor bucățelelor care îl compun”.

Parsa Khanani, 17 ani, elev ultimul an Scoala Americană: ”Îmi doresc ca #BCFS să fie un început și o inspirație pentru tinerii care vor sa initieze proiecte de orice fel, cu impact social sau de business. Sper ca evenimentul să aducă energie și încredere în proiectele sociale. Eu consider că a ajuta comunitatea în care îți dezvolți un business este o responsabilitate și sunt sigur că oamenii de afaceri puternici înțeleg aceasta si ca implicarea lor va creste de la an la an”.

Gloria Muresan, 18 ani, elevă ultimul an Scoala Americană: ”Încă de când aveam 3 ani și mergeam pe podium cu mama, știu ce înseamnă să organizez o prezentare de moda în detaliu, așa că ideea acestui eveniment mi-a venit ca o mănușă. Când însă prezentarea de modă se combină cu fapte bune, cred că este mix-ul ideal pentru mine. Este important ca oamenii de afaceri să ia parte la evenimentele sociale de caritate deoarece sponsorizarea și donatile lor fac o diferenta în a ajuta cauza respectivă”.

—-

Programul ”Ajută o mamă să se ridice”: În București, peste 30% din populație nu are asigurări medicale, dintre care 50% sunt femei, mame și bunici. La Policlinica Sociala Baba Novac acordăm acces gratuit la servicii medicale, investigații și tratamente pentru 1200 de mame fără venituri, prin proiectul ”Ajută o mamă să se ridice din nou!”.

Acest proiect este susținut cu bunăvoința sponsorilor și partenerilor Fundației, care prin participarea la evenimente și campanii dedicate acestei cauze, contribuie la asigurarea nevoilor medicale ale acestor 1200 de femei dezavantajate. 1200 de mame înseamnă 2000 de copii de care se îngrijesc dar care trăiesc mereu cu teamă că pot rămâne singuri. De aceea, proiectul ”Ajută o mamă să se ridice din nou” are nevoie de sprijin constant.

—–

Fundaţia Inovații Sociale Regina Maria este o organizație neguvernamentală care oferă, de peste 7 ani, o gamă largă de servicii medicale gratuite persoanelor fără venituri şi asigurări medicale si la preturi foarte mici persoanelor cu venituri sub 800 de lei/luna. În plus, în cele două centre educaționale din Clinceni și Băneasa vin zilnic peste 160 de copii din familii defavorizate unde sunt întâmpinați de mai bine de 15 dascăli angajați și voluntari.

In 2017, fundația a lansat nouă programe medicale —Ajută o mamă să se ridice din nou, Împreună pentru acces la sănătate, Împreună pentru mame și copii sănătoși, Cancerul nu ne mai desparte, Împreună oferim sănătate și demnitate, Împreună pentru sănătate și speranță, Împreună pentru inimile pacienților sociali, Zâmbete pentru mame și copii dar și continuarea celor din anii trecuți Programul pentru Sănătatea Femeii, Programul Dentist pentru copiii pacienților sociali și Programul de Grup de suport psihologic pentru femeile bolnave de cancer „Restart la viață”.

Sponsorii și partenerii evenimentului:

Platinum: Jaguar si Land Rover

Gold: Mia Baby, CBRE, Intermedicas

Silver: Aqua Carpatica, Domeniile Samburesti, Wipro, Ariston, Agricover, Catena, Enayati Group

Parteneri organizare: Stejarii Country Club, Workers@Work, Universum Events, Event Technology AV, Alexandrion Group, Ella Icon Italia, Icre Caviar.ro, MAC Cosmetics

Parteneri media: Capital, Revista Femeia, Calea Europeana, Agerpres

.