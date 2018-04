LIVE VIDEO&TEXT ora 16:00 Interviu cu președintele PNL, Ludovic Orban. Liderul opoziției de la București, întâlniri la Bruxelles cu personaje cheie din PPE

Corespondență CaleaEuropeana.ro de la Bruxelles – Dan Cărbunaru

Aflat într-o vizită de lucru la Bruxelles, unde se întâlnește cu liderii celei mai mari politice europene – PPE, președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, va acorda un interviu în exclusivitate pentru CaleaEuropeana.ro.

Urmăriți LIVE în format VIDEO&TEXT – de la ora 16:00 – interviul și declarațiile liderului opoziției de la București după întrevederile sale cu secretarul general al PPE, Antonio Lopez, cu negociatorul-şef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, cu preşedintele grupului PPE, Manfred Weber, precum şi cu comisarul european pentru buget şi resurse umane Gunther H. Oettinger.

Ludovic Orban efectuează de marţi până joi o vizită la Bruxelles, context în care are programate întrevederi cu oficiali europeni şi reprezentanţi ai Partidului Popular European.

Preşedintele PNL a avut marți o întâlnire cu Dara Murphy, vicepreşedinte al PPE, director de campanie pentru alegerile europene din 2019.

În cursul zilei de miercuri, el a avut întrevederi cu secretarul general al PPE, Antonio Lopez, cu negociatorul-şef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, cu preşedintele grupului PPE, Manfred Weber, precum şi cu comisarul european pentru buget şi resurse umane Gunther H. Oettinger.

Preşedintele PNL are programate întâlniri, joi, cu preşedintele PPE, Joseph Daul, cu preşedintele Martens Centre, Mikulas Dzurinda, precum şi cu preşedintele grupului PPE din Comitetul Regiunilor, Michael Schneider.

Ludovic Orban:

-prima întâlnire a fost cu Dara Muprhy, șeful de campanie al PPE pe toată Europa. M-am familiarizat cu strategia gândită la nivelul conducerii PPE, cu principalele teme, argumente, cu modul de comunicare. Ne bazăm pe o strategie de comunciare directă pentru a arăta rezultatul politicilor generate de PPE, s-au generat peste 8 milioane de locuri de muncă și există o stabilitate la nivel economic ăn toate statele membre

-am aflat că au făcut un sondaj de opinie în toate statelel membre UE și s-a constatat o evidență a preferinței PNL, percepția PNL este una bună pe teme economice, a locurilor de muncă, a educației, iar în tematicile europene pe primul loc este imigrația, cea a coeziunii, tema menținerii unui nivel ridicat de trai, etc.

-vom avea un eveniment important în martie 2019. Am avut o întâlnire cu secretarul general al PPE, domnul Antonio Lopez cu care am discutat detalii organizatorice, despre coordonarea în campanie, implicarea PNL în activitățile PPE. Va exista procedura de desemnare a candidatului pentru funcția de președinte al Comisiei Europene

-este o procedură transparentă care permite oricărui cetățean să știe cu ce candidat să știe cu ce candidat vine și cu ce program

-în PPE România este importanta și privită cu respect, acest lucru este clar și datorită PNL și datorită președintelui Iohannis; avem garanția prezenței în România a candidatului pentru Comisia Europeană; imediat după desemnare se va duce în mai multe state europene

-am avut întâlniri cu Michel Barnier, negociatorul UE privind Brexitul. Am fost pus la curent cu detaliile negocierilor, cu pașii următori. Privim cu mare atenție derularea acestui eveniment care va influența drepturile cetățenilor europeni. Sunt peste 200.000 de cetățeni români acolo care își pot pierde mai multe drepturi: dreptul la muncă, beneficii sociale dobândite prin contribuție. Am transmis preocuparea noastră iar domnul Barnier tratează aceste subiecte cu maximă seriozitate

-Am vorbit cu comisarul pentru Bugete, Gunther Oettinger. Ca urmare a Brexitului, bugetul va scădea cu 12 miliarde de euro, vor apărea alte cheltuieli, pentru migrație dar și pentru apărarea UE. Acest lucru ar putea avea efect asupra reducerii din altă parte. Noi ne susținem punctul de vedere, de a reduce cât mai puțin fondurile de la coeziune și de la agricultură. Totuși e un mecanism decizional foarte complex. E inițiativa compensației prierderilor la venituri și nevoia de a obține noi fonduri prin alocări suplimentare din partea statelor, dar sunt mai multe țări care se opun

– Dezastrul din România în ceea ce privește atragerea fondurilor europene ne pune în inferioritate în negocieri pentru păstrarea fondurilor de coeziune. Există o preocupare în privința creșterii eficienței utilizării fondurilor europene

-Am prezentat actualei guvernări propuneri pentru creșterea absorbției fondurilor. Nu există evaluatori care să evalueze proiecte. Sunt multe procese birocratice absurde. Reprezentanții guvernului vin cu multe piedici. Am prezentat soluții clare pentru absorbția fondurilor europene. Dacă vor fi tăieri de bugetul alocat României este vina guvernului pentru modul catastrofal în care se ocupă de acestea.

-Calendarul de adoptare a bugetului. Există intenția ca bugetul UE să fie adoptat cât mai repede și înainte de alegeri. Dacă nu se adoptă până atunci, vor fi mai multe alte probleme de rezolvat. Există riscul întârzierii bugetului și afectarea beneficiarilor

-mai avem întâlniri cu președintele PPE, cu românii care lucrează la instituțiile europene care vor să împărtășească problemele lor sau să vorbească despre modalitatea și coordonarea aici, avem o întâlnire cu Fundația Wilfried Martens și cu liberalii din Bruxelles și din Belgia

-Sunt atent la relațiile PNL cu celelalte partide europene deoarece evoluția în bine în România depinde de aceste relații, cu cât arătăm că suntem mai bine cunoscuți și serioși cu atât avem mai mult de câștigat

-e a doua oară când vin la Bruxelles de la alegerea mea în această funcție, am fost o dată la Strasbourg, voi intensifica toare relațiile. Am avut și întâlniri care nu au fost mediatizate, doar pentru a mă informa și pentru a expune punctul nostru de vedere.

