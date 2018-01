LSRS premiază excelența academică la ediția a IX-a a Galei Studenților Români din Străinătate (LIVE pe CaleaEuropeana.ro, 4 ianuarie, ora 18:00)

Liga Studenţilor Români din Străinătate (LSRS) organizează joi, 4 ianuarie, Gala Studenților Români din Străinătate, a IX-a ediție a prestigiosului eveniment dedicat recunoașterii excelenței în educație.

Gala Studenților Români din Străinătate 2018 va fi găzduită la Palatul Parlamentului din București și va fi transmisă LIVE pe CaleaEuropeana.ro.

Evenimentul va reuni peste 800 de participanţi la Palatul Parlamentului, Sala C.A. Rosetti, studenţi şi tineri profesionişti, personalităţi din mediul academic şi sectorul public, din mediul de afaceri şi cel neguvernamental.

Cei mai buni studenţi români înscrişi în competiţie vor fi anunţaţi în cadrul Galei Studenţilor Români din Străinătate. Pentru premiile puse în competiție de către LSRS în cadrul a șase categorii s-au înscris peste 80 de studenţi români din toate colţurile lumii, iar 39 dintre aceștia au ajuns în finală. Concurenţii provin de la universităţi de prestigiu internaţional, precum Harvard University, Cambridge University, University of California at Berkeley, University College London, U.M.F Carol Davila sau Universitat of Stuttgart din Germania. Lista completă a finaliştilor pentru categoriile Europa Universitar, Europa Post-Universitar, America de Nord, Alte Continente, România, şi Erasmus este disponibilă pe site-ul Galei – aici.

Pentru mai multe informaţii despre evenimentul începutului de an în societatea civilă din România puteţi accesa pagina de Facebook www.facebook.com/lsrs.romania sau website-ul Galei LSRS http://gala.lsrs.ro.

Gala Studenţilor Români din Străinătate 2018 este un eveniment organizat cu sprijinul Kaufland România – partener principal al evenimentului. De asemenea, printre sponsorii evenimentului se numără şi: Alexandrion,Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), Compania Transilvană de Tipar (CTT), EximBank, British Council şi ERASMUS+.

Partenerii logistici sunt Cube Production,Silviu Pal Photography, Danube Youth Alliance, Little Bucharest Old Town Hotel, Patiseria Tineretului, Pura Vida Sky Bar & Hostel. Partenerii educaţionali sunt: Institutul Bancar Român, SMURD

Parteneri media ai Galei Studenților Români din Străinătate sunt: TVR Internaţional, Radio România Actualităţi, Radio România Cultural, Radio România Internaţional, Rador, Agerpres, Adevărul, CaleaEuropeana.ro, Foreign Policy, Q Magazine, Ziare.com, Realitatea.net, Studentie.ro, AcademicLink, Edu-News, Online Student, DiasporaLive.ro, RomâniaPozitiva, ştiriONG, iQool, Asociaţia Jurnaliştilor Români de Pretutindeni (AJRP), Autentici.ro.

Liga Studenţilor Români din Străinătate (LSRS) oferă studenţilor şi absolvenţilor români de peste hotare un cadru deschis de dialog şi acţiune.

LSRS promovează iniţiativa, profesionalismul şi solidaritatea membrilor săi, ca reprezentanţi de valoare ai României, şi o atitudine pozitivă faţă de perspectivele reorientării lor spre ţară.

Obiectivul principal al LSRS este de a apăra şi promova drepturile şi interesele academice, profesionale, sociale, civice şi culturale ale membrilor săi, precum şi de a sprijini contribuţia lor la dezvoltarea României.

LSRS este o organizaţie neguvernamentală, apolitică şi echidistantă.

