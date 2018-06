Marea Britanie: Zeci de mii de oameni, în stradă la Londra pentru un al doilea referendum privind Brexit-ul

Zeci de mii de susținători ai taberei pro-UE au mărșăluit sâmbătă în centrul Londrei, de pe bulevardul Pall Mall și până la Palatul Parlamentului, pentur a solicita guvernului britanic organizarea unui al doilea referendum privind termenii ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europenă, înformează EFE, DPA și Reuters, citate de Agerpres.

Proud to join the 100,000+ people on the #PeoplesVoteMarch asking for a say on the final #Brexit deal. Time for Leaders to listen! pic.twitter.com/3D8llkWcHK

— Chris Leslie (@ChrisLeslieMP) June 23, 2018