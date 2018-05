Mark Zuckerberg la audierea din Parlamentul European: Vom angaja 10.000 de europeni care să monitorizeze postările ce nu se supun politicilor Facebook

Corespondență din Bruxelles. Violeta Dan

Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, a venit în Parlamentul European pentru a le da explicații aleșilor europeni cu privire la confidențialitatea datelor utilizatorilor, dar au abordat și alte problematici conexe.

El a precizat că discursurile urii, ale homofobiei, ale marginalizării nu au loc pe platforma Facebook, dar a spus că nu e de datoria Facebook să stabilească ce e corect sau nu să fie pe Facebook, de aceea terții trebuie să notifice Facebook cu privire la postări care contravin politicii ei. În acest context a anunțat că vor fi angajați 10.000 de cetățeni europeni pentru a monitoriza postările: “Suntem foarte atașați de Europa. (…) Până la sfârșitul anului vom angaja 10.000 de europeni.”

“Întotdeauna am împărtășit aceste valori și vrem să mergem și mai departe să aplicăm legislația UE în materie de GDPR. Aplicăm aceste setări pentru utilizatorii din toată lumea”, a precizat fondatorul Facebook cu privire la aplicarea legislației europene în materie de confidențialitate. El a mai declarat că aceasta va intra în vigoare începând cu 25 mai.

Zuckerberg nu a răspuns întrebării dacă Facebook îi urmărește pe internet și pe cei care nu au cont și dacă aceștia nu au nicio șansă să scape din vizorul companiei.

“În 2016, am fost prea lenți pentru a identifica interferențele rusești pe Facebook în alegerile prezidențiale din SUA. În acel moment, ne-am concentrat mai mult pe ciberatacurile tradiționale. “De atunci, am făcut investiții semnificative pentru a face acest tip de atac mai greu de realizat pe Facebook. Am făcut o treabă mai bună începând cu anul 2016, inclusiv în alegerile franceze, alegerile germane și alegerile speciale din Alabama”, a mai precizat acesta.

În ceea ce privește alegerile din Europa din perioada următoare, Zuckerberg a spus că “prioritatea este ca nimeni nu se amestece în viitoarele alegeri din diferite state ale UE, dar nici în cele europarlamentare”.

El a mai spus că Facebook se străduiește să dezvolte mai multe instrumente de inteligență artificială (AI) pentru a identifica conturi false și a le reduce, a lucra mai strâns cu agențiile federale și pentru a spori transparența.

Mark Zuckerberg a precizat că Facebook lucrează la funcția ”golește istoricul” care le va permite utilizatorilor să își steargă profilul și împiedică urmărirea browserului.

Zuckerberg a fost tranșant în privința platei taxelor: “Ne-am plătit întotdeauna taxele în toate statele în care avem sedii.”

Libertatea de expresie a fost și ea abordată: “Ne-am angajat să fim o platformă pentru toate ideile, este foarte important să fim o platformă care găzduiește o mare varietate de discursuri politice“.

