Fotbalistul german cu origini turce și jucătorul echipei engleze Arsenal Londra, Mesut Özil, a hotărât să se retragă din echipa națională a Germaniei, invocând motive de rasism și lipsă de respect după ce a fost criticat de presa germană și de Asociația Germană de Fotbal din cauza unei fotografii pe care a făcut cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan la Londra.

Într-o lungă scrisoare pe contul său de Twitter, Özil a transmis că nu va suporta criticile și comentariile “rasiste” pe care le-a primit de la mass-media germană și de la Asociația Germană de Fotbal (DFB).

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) July 22, 2018