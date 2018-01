Migrație: Liderul celui mai puternic grup din Parlamentul European, Manfred Weber, și-a cerut scuze pentru utilizarea unei expresii similare celei folosite de naziști

Eurodeputatul Manfred Weber, membru al Uniunii Creştin-Sociale (CSU) din Bavaria și liderul celui mai mare grup politic din Parlamentul European – PPE, a suscitat o amplă polemică în Germania după ce a afirmat că ar trebui găsită “o soluţie definitivă la problema migraţiei”, un limbaj apropiat celui folosit de fascişti pentru exterminarea evreilor, fapt ce l-a determinat pe omul politic să își prezinte scuzele pentru incidentul creat, relatează presa europeană.

“În 2018, tema centrală europeană este soluţia definitivă la problema migraţiei”, a declarat Weber la radioul public bavarez, citat de AFP. “Avem nevoie de răspunsuri legale la nivel european”, a adăugat el, conform Agerpres.

Manfred Weber a fost imediat acuzat în ţara sa că recurge la un vocabular apropiat celui nazist. “Soluţia finală” – “Endlösung” în germană – a fost termenul folosit de regimul lui Adolf Hitler pentru a extermina şase milioane de evrei în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Europarlamentarul german nu a recurs la termenul de “Endlösung“, însă a folosit expresia “finale Lösung“, care se apropie foarte tare de prima, scrie Politico Europe.

“Alegerea mea de cuvinte de ieri a fost greșită și îmi pare rău”, a precizat Weber în cadrul unei reacții pe contul său de Twitter. Acesta le-a răspuns și criticilor, transmițând că ”acuzarea mea de intenții privind orice asociere este necinstită și caracterizează complet greșit viziunea și poziția mea personală”.

My choice of words yesterday was wrong and I regret it. But accusing me of intending any further associations is dishonest and completely mischaracterises my personal view and position. 1/2

Într-un mesaj suplimentar pe rețeaua de socializare, Weber a punctat faptul că în ”2018 este nevoie de un răspuns european la provocarea migrației. Noi, europenii, trebuie să oferim protecție oamenilor și să oprim în același timp migrația ilegală”.

This is where I remain on the issue: We need in 2018 a European answer to the migration challenge. We Europeans must offer further protection for people in need and at the same time stop illegal migration. #migrationEU 2/2

