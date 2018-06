Mihai Fifor după reuniunea miniștrilor Apărării din cadrul NATO: Situația de la Marea Neagră va fi tratată separat la summitul Alianței. Dăm un semnal de coerență și de prezență NATO

Corespondență de la NATO – Robert Lupițu

Situația de securitate la Marea Neagră, noua inițiativă NATO privind prezența înaintată aliată, rolul noilor structuri de comandă ale NATO, împărțirea sarcinilor financiare și proiectul mobilității militare prin cooperarea NATO-UE sunt prioritățile pe care ministrul Apărării Mihai Fifor le-a evocat la finalul reuniunii miniștrilor Apărării din țările NATO, întrunire crucială ce a pregătit deciziile pe care cei 29 de șefi de stat sau de guvern euro-atlantici le vor adopta formal la summitul din 11-12 iulie de la Bruxelles.

Într-o conferință de presă susținută la capătul celor două zile de reuniune, în cadrul cărora a participat și la mai multe reuniuni bi și multilaterale, ministrul Apărării a punctat că a insistat pentru ca ”situația de la Marea Neagră să fie tratată separat pe agenda summitului” din luna iulie și a manifestat interesul sporit al României pentru proiectul mobilității militare.

“România a prezentat cel puțin două obiective foarte importante pentru summitul NATO din această vară din luna iulie. Cel dintâi s-a referit la posibilitatea ca situația de la Marea Neagră să fie tratată separat pe agenda summitului. Deși unele state membre ale Alianței nu consideră că Rusia reprezintă o amenințare la Marea Neagră, noi am încercat să demonstrăm că Rusia devine o prezență tot mai amenințătoare la Marea Neagră prin întărirea capacității sale de luptă în peninsula Crimeea. Ne-a venit în sprijin, cu ghilimele de rigoare, exercițiul pe care tocmai îl desfășoară Rusia în peninsula Crimeea, acolo unde vedem o desfășurare de forțe impresionantă, o desfășurare de forțe care nu mai are nimic de-a face cu o postură defensivă a Federației Ruse în Marea Neagră, ci cu una ofensivă. Am încercat să facem lobby pentru acest lucru, atât în plan bilateral prin vizite efectuate în țări partenere, dar și prin documente pe care le-am prezentat principalilor noștri aliați. Am avut în această perioadă un dialog constant cu partenerul strategic Statele Unite și am beneficiat de sprijin din partea majorității statelor membre”, a declarat Fifor.

Întâlniri bilaterale cu omologii german și britanic. România și Marea Britanie vor semna un Memorandum de Înțelegere

Ministrul Mihai Fifor a transmis că pe parcursul reuniunii ministeriale a avut întrevederii cu omologii german și britanic. Cu ministrul german al Apărării, Ursula von der Leyen, oficialul român a discutat despre coperarea în materie de apărare europeană (PeSCo), despre consolidarea relației bilaterale, cooperarea industrială prin finalizarea proiectului referitor la transportoarele blindate 8×8 cu compania germană Rheinmettal și despre Programul Națiune Cadru coordonat de Germania la nivelul NATO.

La nivelul discuțiilor cu omologul britanic, Gavin Williamson, Fifor a transmis că România și Marea Britanie vor semna un memorandum de înțelegere axat pe cooperarea bilaterală și concretizat inclusiv prin afilierea militarilor britanici la Brigada Multinațională NATO de la Craiova.

”Am discutat despre modul cum putem asigura stabilitatea în zona Mării Negre. Omologul britanic a abordat și situația din Balcanii de Vest pentru că România este considerată principalul furnizor de securitate din această zonă, dar și un important vector de stabilitate”, a mai declarat Fifor.

Mihai Fifor despre adaptarea NATO la Marea Neagră: Dăm un semnal de coerență și că Alianța este prezentă

”Se discută despre modul cum va arăta o structură de comandă la Marea Neagră. Este o discuție intensă între statele riverane, cu un punct de vedere destul de apăsat al Turciei, cu dorința vecinilor bulgari de a avea un comandament la Marea Neagră, cu intenția noastră de a avea o prezență navală tot mai consistentă. Am discutat, de pildă, cu omologul meu francez Florence Parly, în cadrul vizitei la Paris, despre reluarea prezenței navelor franceze în Marea Neagră. Am primit asigurări și din partea omologului britanic că prezența vaselor britanice va continua. Pe de altă parte, colaborarea va continua și cu marina americană. Încercăm să dăm un semnal de coerență în abordarea pentru Marea Neagră și să dăm un semnal că Alianța Nord-Atlantică este prezentă în Marea Neagră și că nu este un lac aparținând Federației Ruse. Noi continuăm să ne facem temele foarte bine. Am spus că 2018 va fi anul Marinei și cred că ne ținem de cuvânt. Avem în procedură achiziția celor patru corvete multifuncționale care se vor prin cooperare industrială în șantier naval românesc. Lansăm procedura pentru achiziția bateriilor de coastă și, totodată, continuăm să colaborăm cu partenerul american pentru dezvoltarea bazei de la Mihail Kogălniceanu”.

Reuniune trilaterală în premieră cu omologii Finlanda și Croația, țările alături de care România face parte din trio-ul de președinții la Consiliul UE

La reuniunea ministerială, Mihai Fifor a participat, în premieră, la o reuniune trilaterală cu omologii săi din Finlanda și Croația, țări cu care România va asigura trio-ul de președinții ale Consiliului UE între 1 ianuarie 2019 și 30 iunie 2020. Potrivit lui Fifor, reuniunea a stabilit câteva repere precum chestiunea mobilității militare, războiul hibrid, apărarea cibernetică sau situația din Balcanii de Vest.

”Am convenit ca aceste întâlniri preliminare să aibă loc în continuare pentru a pregăti președinția. Intenționăm să avem o întâlnire în trio în România în această toamnă, astfel încât să avem o abordare cât mai coerentă”.

Mihai Fifor: România a solicitat, în proiectul mobilității militare, o legătură Est-Vest. Există și un proiect cu Polonia – Via Carpatia

”Chestiunea mobilității militare interesează pe toată lumea. Dincolo de orice chestiuni politice, toate statele membre ale Alianței Nord-Atlantice realizează că fără o mobilitate foarte bună a echipamentelor și a trupelor nu poți să ai viteza de reacție necesară în cazul unei intervenții. De pildă, în urmă cu două săptămâni, la Varșovia, a avut loc o reuniune comună de guvern România-Polonia. Partea poloneză a abordat foarte ferm proiectul lor pentru mobilitatea militară, respectiv Via Carpatia. Este un proiect pe care îl vedem realizabil, România ca parte a acestui coridor de transport din țările baltice și până în Grecia. Un coridor care ar urma să traverseze România de la Oradea până la Calafat, asta însemnând o autostradă de la Oradea – Timișoara – Craiova – Calafat. Noi am solicitat ca atunci când vorbim de mobilitate militară să avem și legătura Est-Vest. Toate aceste proiecte de infrastructură se integrează în planul de infrastructură mare pe care România îl are atât pe rutier, cât și pe cale ferată. Vor exista foarte mulți bani, astfel încât, aplicând pe proiecte PeSCO, să putem aplica și pe fonduri europene în premieră pentru astfel de proiecte. Discutăm de sume foarte mari. În cadrul mobilității militare, România își propune să fie un partener foarte serios și să își dezvolte propriile capacități de transport în cadrul acestor proiecte”, a mai spus Fifor.

Miniștrii Apărării din țările membre ale NATO au decis joi amplasarea noilor comandamente pentru Atlantic și pentru logistică și mobilitate militară la Norfolk în Statele Unite, respectiv la Ulm în Germania. Totodată, țările aliate au decis să sporească măsurile pentru descurajare și apărare colectivă prin adoptarea Readiness Initiative, un plan prin intermediul căruia 30 de batalioane mecanizate, 30 de escadrile aeriene și 30 de nave de luptă vor putea fi desfășurată, în caz de necesitate, în cel mult 30 de zile.

Vineri, NATO și Uniunea Europeană au demarat planificările la nivel tehnic pentru facilitarea mobilității militare în Europa. UE a prezentat deja un plan de investiții în acest sens, în vreme ce NATO a transmis solicitările sale către UE și a insistat asupra coerenței acestor eforturi.

Miniștrii aliați au agreat, de asemenea, să continue sprijinirea forțelor de securitate afgane și să lanseze o misiune NATO în Irak.

