Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a participat la reuniunea Consiliului UE din Bruxelles

Carmen Dan, ministrul român al Afacerilor Interne, a participat astăzi la reuniunea Afaceri Interne a Consiliului UE din Bruxelles, urmând ca mâine România să își trimită un reprezentant pentru reuniunea JAI.

Pe ordinea de zi a miniștrilor UE s-au aflat următoarele subiecte: Cooperarea dintre misiunile / operațiunile PSAC și agențiile JAI ale UE; punerea în aplicare a Directivei PNR, Rolul agențiilor JAI în lupta împotriva terorismului, Interoperabilitatea sistemelor informatice ale UE, migrația, Interoperabilitatea între sistemele informatice ale UE.

Tot astăzi Consiliul UE numit-o pe Catherine De Bolle director executiv al Europol. Aceasta a fost selectată de Consiliu pe baza unei liste de candidați adecvați propusă de consiliul de administrație al Europol. În urma selecției sale, De Bolle a participat la o audiere la comisia LIBE a Parlamentului European, care a emis un aviz pozitiv neobligatoriu la 1 martie 2018.

La începutul mandatului său, premierul Dăncilă a subliniat importanța participării miniștrilor la reuniunile Consiliilor UE pentru ca țara noastră să fie pregătită de preluarea președinției instituției: “I-am cerut ministrului pentru Afaceri Europene să îmi facă o situație privitoare la toate directivele europene care nu au fost implementate sau stadiul implementării lor, am cerut ca pe fiecare minister să am stadiul fondurilor europene și am cerut fiecărui ministru să participe la ședințele de Consiliu (UE-n.red) pentru că este foarte important pentru România pentru absorbția fondurilor europene o bună relaționare între Guvernul României și Comisia Europeană. Dacă vom face acest pas și îl vom privi cu seriozate vom putea să privim cu pași înainte în ceea ce înseamnă absorbția fondurilor europene.“

