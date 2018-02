Ministrul Apărării Mihai Fifor s-a întâlnit la München cu omologul german. România a solicitat sprijinul Germaniei pentru găzduirea unui nou comandament NATO

Corespondență de la München – Robert Lupițu

Ministrul Apărării, Mihai Fifor, a avut sâmbătă la München, în contextul participării sale la Conferința de Securitate, întrevederi bilaterale cu omologii din Olanda și din Germania, după ce cu o zi înainte s-a întâlnit cu membri ai Congresului american și reprezentanți ai Atlantic Council.

Totodată, ministrul român a avut și o întâlnire cu Anders Fogh Rasmussen, fostul secretarul general al NATO, și cu Mike Turner, președintele Comitetului de prietenie România – SUA.

Mihai Fifor a declarat pentru CaleaEuropeana.ro că discuțiile cu omologul german, Ursula von der Leyen, au vizat cooperarea în cadrul NATO și în materie de înzestrare militară.

”Întâlnirea bilaterală a fost foarte bună. Am discutat despre brigada multinațională de la Craiova, am discutat despre nevoia de sprijin din partea Germaniei pentru ceea ce noi am lansat și anume găzduirea unui comandament NATO”, a spus ministrul Apărării, liderul delegației României la Conferința de Securitate de la München.

Fifor a reamintit că, la ministeriala Apărării din cadrul NATO de la Bruxelles, România a lansat propunerea găzduirii unuia dintre cele trei comandamente pe care NATO intenționează să le creeze, cel de trei stele, un land command component.

”Încă se caută definirea acestui comandament, dar în momentul în care vom găzdui o astfel de componentă de comandă la nivel de corp de armată, România devine cu adevărat jucător la liga mare în cadrul NATO și cred că ne-am câștigat acest drept. Atât prin faptul că suntem în al doilea an în care România alocă 2% din Produsul Intern Brut pentru Apărare, dar și pentru atingerea țintelor de capabilități prin cele 8 programe de înzestrare pe care România le derulează și prin prezența extrem de susținută în teatrele de operații. România are aproape 700 de militare dispuși în teatre de operații”, a argumentat ministrul Apărării.

În prezent, România găzduiește mai multe facilități aliate, între care Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est, Brigada Multinațională Sud Est de la Craiova, Unitatea NATO de Integrare a Forțelor. Totodată, la Deveselu România găzduiește una dintre cele mai importante componente ale sistemului antirachetă al NATO în Europa prin facilitatea Aegis Ashore.

Discuțiile Fifor – von der Leyen au vizat și cooperarea industrială în contextul în care prin alocarea a 2% din PIB România și-a propus dezvoltarea de capabilități pentru forțele sale armate.

”Noi avem opt programe de înzestrare și ne dorim un parteneriat cu Germania în acest sens” a mai adăugat demnitarul român.

De altfel, un model de cooperare industrială româno-german este reprezentat de producerea de transportoare blindate la fabrica de la Moreni de către compania mixtă româno-germană Romanian Military Vehicle Systems (RMVS), formată din Romarm și Rheinmetall.

