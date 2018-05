Ministrul de Externe britanic Boris Johnson critică propunerea guvernului său de parteneriat vamal cu UE după Brexit: Este un sistem nebunesc

Ministrul de Externe britanic Boris Johnson spune că propunerea privind parteneriatul vamal cu Uniunea Europeană după ce Marea Britanie va părăsi blocul comunitar, considerată a fi opţiunea preferată a premierului Theresa May, este „nebunească”, relatează marţi Reuters, citat de Agerpres.

Marea Britanie încă nu a luat o decizie despre cum va dori să arate viitoarele aranjamente vamale cu UE, existând diviziuni în cadrul guvernului condus de Theresa May despre cum se poate garanta că graniţa va fi „cât mai fără obstacole cu putinţă”.

Duminică, ministrul britanic pentru afaceri, Greg Clark, s-a exprimat în favoarea unui parteneriat vamal, spunând că miniştrii lucrează la acesta şi la o altă opţiune.

„Este un lucru complet neîncercat şi ar fi extrem de greu să se poată semna acorduri de liber schimb”, a spus Boris Johnson. „Dacă am avea noul parteneriat vamal, ar exista un sistem nebunesc în care am ajunge să colectăm tarifele din partea UE la frontiera Marii Britanii”, a afirmat el, potrivit The Guardian.

Decizia premierului Theresa May de a părăsi Uniunea Vamală a blocului comunitar, care stabileşte tarifele pentru bunurile importate în UE, a devenit unul dintre punctele tensionate în dezbaterea din Marea Britanie privind Brexit-ul, punând în opoziţie, de o parte, companii şi susţinători ai UE şi, de cealaltă parte, un grup vocal de parlamentari eurosceptici.

Ieșirea Marii Britanii din UE va afecta negativ situaţia economică a ţării, se arată într-un studiu realizat de Ministerul britanic pentru Brexit și care evaluează impactul pe care ar urma să îl aibă ieşirea Regatului Unit din blocul comunitar asupra țării, având în vedere mai multe scenarii. Dacă Marea Britanie ar rămâne în cadrul pieţei unice europene, creşterea sa economică în următorii 15 ani va fi cu 2% sub nivelul din prezent, conchide studiul. În cazul unui acord global de liber schimb cu UE, creşterea britanică din aceeaşi perioadă ar fi cu 5% mai mică faţă de actualele previziuni, iar dacă Londra şi Bruxelles nu ajung la un acord şi se conformează regulilor Organizaţiei Mondiale a Comerţului, creşterea economiei britanice ar urma să scadă cu 8% în 15 ani, se arată în raport.

.