Ministrul delegat al Afacerilor Europene, Victor Negrescu, mesaj din orașul Marii Uniri: “Alba Iulia este orașul ideal pentru a vorbi de viziunea europeană a României”

Ministrul delegat al Afacerilor Europene, Victor Negrescu, s-a aflat astăzi în Alba Iulia pentru a celebra Ziua Europei alături de Comisia Europeană.

“Alba Iulia este orașul ideal pentru a vorbi de viziunea europeană a României prin care îndemnăm la coeziunea blocului comunitar, la unitate, la respect reciproc între statele membre, la tratamentul egal pentru toți cetățenii europeni. Ziua Europei reprezintă momentul ideal pentru a ne reaminti trecutul dar și pentru a celebra viitorul. 141 de ani de la proclamația de independență a României, 100 de ani de la Marea Unire, 68 de ani de la declarația fostului ministru de externe francez, Robert Schuman, prin care s-a propus acest proiect european”, a precizat Victor Negrescu.

Mai mult, ministrul a avut un dialog și cu elevii școlii gimnaziale “Mihai Eminescu” din Alba Iulia: “A fost o altfel de consultare cetățenească, inedită și provocatoare. Atunci când s-au născut România termina capitolele de negociere. Pentru copii Uniunea Europeană reprezintă o realitate care nu poate fi schimbată, ei sunt Generația Europeană a României.”

Reprezentanța Comisiei Europene în România alături de Primăria Municipiului Alba-Iulia organizează la Alba Iulia, în capitala Marii Uniri, o serie de evenimente în perioada 10-11 mai. Acestea includ o reconstituire a unui eveniment istoric, o competiție sportivă și, nu în ultimul rând, un dialog cu cetățenii asupra viitorului Europei.

Seria evenimentelor a debutat, în data de 10 mai, orele 17.00, cu o demonstrație de reconstituire a unui eveniment istoric, în centrul orașului, organizată de Primăria municipiului Alba Iulia.

Pe 11 mai, începând cu ora 12.00, se va organiza cea de-a cincea ediție a Crosului Europei, o competiție sportivă pentru amatori, ce se va desfășura în zona Catedralei Încoronării. Ziua se va încheia cu un dialog cu cetățenii, găzduit de Angela Cristea, șeful Reprezentanței Comisiei Europene în România, și de Victor Negrescu, ministrul-delegat pentru afaceri europene. Dialogul se va desfășura la Principia – Castrul Roman Apulum, în piața Cetății, începând cu orele 17.00.

Dialogul de la Alba Iulia este cel de-al doilea eveniment sub egida Citizens’ Dialogues organizat în România în acest an, după evenimentul co-organizat de Comitetul European al Regiunilor și Comisia Europeană, în parteneriat cu CaleaEuropeana.ro, la Bacău la data de 18 aprilie. Totodată, evenimentul are loc la două zile distanță după ce Ministerul Afacerilor Externe și Institutul European din România au lansat, cu prilejul Zilei Europei, consultările cetățenești privind viitorul Uniunii Europene”.

