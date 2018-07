Ministrul delegat pentru Afaceri Europene: Pe timpul președinției Consiliului UE, România vrea să își asume rolul de broker onest

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat în cadrul conferinței “The Road to Sibiu, from Sofia, via Vienna” organizată astăzi la Reprezentanța Comisiei Europene faptul că țara noastră dorește să joace rolul de broker onest pe timpul mandatului României la președinția Consiliului UE.

“Vrem să jucăm rolul unui broker onest, salut inițiativa summitului cetățenilor, avem nevoie mai mult ca oricând să ne întoarcem la oameni”, a precizat ministrul, făcând referire la summitul ce va fi organizat pe 22-23 noiembrie înaintea celui al liderilor ce va avea loc în Sibiu pe 9 mai.

Întrebat despre implicarea cetățenilor și în special a tinerilor, ministrul delegat a precizat: “Implicarea tinerilor este importantă. Nu vrem doar să vorbim despre ei, ci să îi împlicăm. Logo-ul președinției e realizat de un copil de 15 ani, acesta este cel mai elocvent exemplu.”

Reprezentanța Comisiei Europene în România a organizat în astăzi conferința “The Road to Sibiu, from Sofia, via Vienna”, iar la eveniment au participat Angela Cristea, șeful Reprezentanței Comisiei Europene în România, Ognian Zlatev, șeful Reprezentanței Comisiei Europene în Bulgaria, E.S. dna Isabel Rauscher, ambasadorul Austriei în România, Lilyana Pavlova, ministrul bulgar pentru pregătirea Președinției Consiliului UE și Victor Negrescu, ministru delegat pentru afaceri europene, evenimentul fiind moderat de directorul Calea Europeană, Dan Cărbunaru.

