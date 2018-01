Ministrul Teodor Meleșcanu s-a întâlnit cu șeful Băncii Mondiale în România. Discuțiile au vizat dezvoltarea economică, modernizarea infrastructurii și reforma educației

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, s-a întâlnit, luni, cu noua şefă a Biroului Băncii Mondiale la Bucureşti, Tatiana Proskuryakova, informează MAE într-un comunicat de presă remis CaleaEuropeana.ro.

“Şeful diplomaţiei române a apreciat rezultatele programelor de asistenţă pe care Banca Mondială le-a derulat până în prezent în România într-un număr impresionant de sectoare de activitate, precum şi rolul pe care această instituţie financiară internaţională l-a jucat în sprijinirea programelor de reformă din ţara noastră“, se arată în comunicat.

Ministrul de Externe a asigurat-o pe Tatiana Proskuryakova, care a fost acreditată, din iulie 2017, country manager pentru România şi Ungaria, că MAE “va continua să manifeste o deplină disponibilitate de sprijin şi cooperare” pe durata mandatului acesteia.

La rândul său, oficialul Băncii Mondiale a menţionat că instituţia pe care o conduce va continua să sprijine dezvoltarea economică a României, inclusiv prin elaborarea în perioada următoare a unei noi strategii de ţară, cu accent pe modernizarea infrastructurii, reforma sistemului de educaţie, a pieţei muncii şi a sectorului sanitar, dar şi pe componenta de risk management, se precizează comunicatul citat.

Grupul Băncii Mondiale este format din cinci instituții financiare internaționale: Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare/BIRD (International Bank for Reconstruction and Development/IBRD); Corporația Financiară Internațională/CFI (International Finance Corporation/IFC); Asociația Internațională de Dezvoltare/AID (International Development Association/IDA); Agenția de Garantare Multilaterală a Investițiilor/AGMI (Multilateral Investment Guarantee Agency/MIGA); Centrul Internațional de Reglementare a Diferendelor din Domeniul Investițiilor/CIGDDI (International Center for Settlement of Investments Disputes/ICSID).

Banca Mondială este una dintre principalele surse de asistență în domeniul dezvoltării pentru țările lumii. Misiunea sa este eradicarea sărăciei și îmbunătățirea standardului de viață al populației din țările în dezvoltare. Instituția a fost înființată la 1 iulie 1944 în urma conferenței de la Bretton Woods (SUA), odată cu Fondul Monetar Internațional. Banca reunește 188 de țări membre, iar sediul său se află la Washington D.C.

România este membră a IBRD (din 1972), IFC (din 1990), MIGA (din 1992), ICSID (din 1975) și IDA (din 2014). Activitatea Grupului Băncii Mondiale în România a început în anul 1991 și cuprinde atât programe și proiecte publice, finanțate de către IBRD prin împrumuturi acordate direct statului, prin Ministerul Finanțelor Publice, cât și proiecte private, fără garanție de stat, prin sprijinul acordat de către IFC și MIGA.

