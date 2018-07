Ministrul Victor Negrescu: România susține un acord privind Brexit prin care toate categoriile de cetățeni să-și poată exercita drepturile de o manieră nediscriminatorie

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (articolul 50) în format UE 27, organizată ca urmare a declanşării procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană.

Pe agenda reuniunii a figurat prezentarea stadiului actual al negocierilor cu Marea Britanie, potrivit remis CaleaEuropeană.ro.

Negociatorul-şef al Uniunii Europene, Michel Barnier, a prezentat rezultatele celei mai recente runde de negocieri cu Regatul Unit, desfăşurată în perioada 16 – 19 iulie, care a abordat toate aspectele acordului de retragere care nu au fost încă soluţionate, situaţia frontierei dintre Irlanda şi Irlanda de Nord şi cadrul relaţiilor viitoare UE – Marea Britanie.

Ministrul delegat a salutat publicarea de către Guvernul Marii Britanii a Cartei Albe (White Paper on the Future Relationship between the United Kingdom and the European Union) care prezintă în detaliu poziţia de negociere a Regatului Unit şi oferă claritate în anumite domenii specifice. În acelaşi timp, oficialul român a relevat importanţa unei analize aprofundate la nivelul UE 27 în lumina orientărilor Consiliului European din 23 martie.

În intervenţia sa, ministrul delegat pentru Afaceri Europene a exprimat susţinere pentru echipa de negociere, în vederea îndeplinirii obiectivului comun al României şi al Uniunii Europene de a agrea acordul de retragere în integralitatea acestuia pentru a asigura premisele unei ieşiri ordonate şi predictibile a Marii Britanii. Negrescu a reliefat importanţa menţinerii unităţii UE şi, totodată, necesitatea identificării rapide a unei soluţii operative pentru a evita frontiera dură între Irlanda şi Irlandei de Nord, precizează MAE.

”Am reiterat priorităţile majore ale României, care vizează implementarea adecvată a prevederilor referitoare la drepturile cetăţenilor astfel încât toţi cetăţenii europeni, inclusiv cei români, să beneficieze de sprijin în procesul de înregistrare pentru obţinerea noului statut. Este esenţial ca toate categoriile de cetăţeni să-şi poată exercita drepturile de o manieră nediscriminatorie, în deplină concordanţă cu dispoziţiile cuprinse în acordul de retragere”, a precizat Victor Negrescu, potrivit comunicatului.

Guvernul britanic a declanşat, la 29 martie 2017, procedurile de retragere din UE, după ce în iunie 2016 un referendum popular organizat în Marea Britanie a decis retragerea acestei ţări din Uniune. Negocierile pentru stabilirea termenilor de retragere a Marii Britanii pot dura maximum doi ani, urmând ca la 30 martie 2019, pe perioada deţinerii de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, Marea Britanie să piardă statutul de membru al blocului comunitar.

Ministerul Afacerilor Externe, prin structura coordonată de ministrul delegat pentru Afaceri Europene, a creat la 22 martie 2017 un mecanism interministerial pentru pregătirea mandatelor României şi urmărirea negocierilor pentru ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Acesta include reuniuni la nivel de grupuri de lucru sectoriale; la nivel de coordonare între Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Finanţelor Publice şi reuniuni la nivel înalt. Consiliul Interministerial pentru Brexit, organism guvernamental care adoptă liniile politice pentru definirea poziţiilor României în negocierile dintre UE 27 şi Marea Britanie, este condus de prim-ministrul României şi coordonat de ministrul delegat pentru Afaceri Europene.