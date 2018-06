NATO anunță al patrulea an consecutiv de creștere a cheltuielilor pentru apărare în Europa și Canada. România, statul membru care a investit cei mai mulți bani pentru dezvoltare militară

Corespondență de la NATO – Robert Lupițu

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a prezentat joi, la finalul primei zi a reuniunii miniștrilor Apărării din NATO, datele estimate cu privire la cheltuielile militare ale celor 29 de țări aliate în anul 2018, cifre care indică al patrulea an consecutiv de creștere a cheltuielilor militare în țările europene și Canada, în condițiile în care subiectul distribuirii echitabile a responsabilităților va fi o temă importantă la summitul aliat din 11-12 iulie.

”Avem patru ani consecutivi de creșteri reale ale cheltuielilor pentru apărare. Toți aliații au oprit reducerile de buget și sunt în creștere cu cheltuielile pentru apărare. Mai mulți aliați cheltuiesc 2% din PIB pentru apărare, iar majoritatea aliaților au acum planuri de a face acest lucru până în 2024. În rândul aliaților europeni și în Canada, ne așteptăm la o creștere reală de 3,8% în acest an. Aceasta înseamnă că, începând din 2014, aliații europeni și Canada au cheltuit în plus 87 miliarde de dolari pentru apărare. Când vine vorba de capabilități, aliații s-au angajat să investească 20% din cheltuielile lor de apărare pe echipamentele majore. În acest an, cincisprezece aliați și-au asumat să respecte această orientare”, a declarat Stoltenberg la finalul primei zi a reuniunii ministeriale.

Datele furnizate de secretarul general al Alianței completează un tablou al cheltuielilor militare în care țările NATO din Europa și Canada au înregistrat în 2017 al treilea an consecutiv de creștere a contribuțiilor în materie de apărare, generând o contribuție adițională de 46 de miliarde de dolari la momentul respectiv.

Pe de altă parte, Statele Unite pun presiuni constante pe Germania, cea mai puternică economie europeană și a doua economie din NATO după SUA, pentru ca Berlinul să sporească cheltuielile militare. La prima sa călătorie în străinătate în calitate de șef al diplomației americane, coincizând cu prima vizită la sediul NATO, Mike Pompeo a declarat luna trecută că Germania nu face eforturi rapide pentru a spori cheltuielile militare.

Mai mult, declarațiile surveneau în contextul în care președintele Donald Trump o primea pe Angela Merkel la Washington, acolo unde cancelarul german a promis că țara sa va aloca 1,3% din PIB pentru Apărare și a insistat că Germania contribuie la eforturile Alianței și prin participarea la exerciții și la misiuni externe.

Conform raportului anual al organizației pentru anul 2017, doar cinci state membre NATO au alocat minim 2% din PIB pentru apărare: SUA (3.5%), Grecia (2.3%), Marea Britanie (2.15%), Estonia (2.1%) și Polonia (2%). România, deși a alocat acest procent începând cu anul 2017, este situată pe poziția a șasea cu un procent 1.8% din PIB reprezentând bani cheltuiți în domeniul apărării.

În schimb, România este statul membru NATO care a investit cea mai mare parte din bugetul său militar în anul 2017 pentru dezvoltarea capabilităților sale militare, cu 13 procente peste ținta de 20% stabilită la nivelul Alianței Nord-Atlantice, conform aceluiași raport anual.

Statele NATO au decis în cadrul summitului din Țara Galilor din anul 2014 să pună capăt tăierilor bugetare în dimensiunea apărării și să reia creșterea cheltuielilor militare până la atingerea a 2% din PIB pentru Apărare.

Cifre similare au fost furnizate recent și de către Institutul Internaţional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), care, în raportul său pentru 2017, arată că dimensiunea cheltuielilor militare ale celor 29 de țări membre ale NATO a atins suma de 900 de miliarde de dolari în 2017, de 13 ori mai mult decât bugetul Rusiei în același domeniu.

.