Negociatorul șef al UE privind Brexit, la Londra: Marea Britanie se va confrunta cu ”bariere inevitabile” în calea comerțului dacă va părăsi uniunea vamală

Marea Britanie se va confrunta cu ”bariere inevitabile” în calea comerțului dacă va părăsi uniunea vamală și piața unică a Uniunii Europene, a declarat negociatorul șef al UE privind Brexit, Michel Barnier.

Într-o declarație de presă susținută alături de David Davis, ministrul britanic pentru Brexit, el a spus că ”a venit timpul” ca Marea Britanie să aleagă ce dorește după ieșirea din 2019.

„Singurul lucru pe care pot să spun este că, fără o uniune vamală și în afara pieței unice, barierele în calea comerțului sunt inevitabile. A sosit timpul să faceți o alegere”, a declarat Barnier.

David Davis a precizat însă că poziția Regatului Unit este „absolut clară”. Marea Britanie, a afirmat el, a dorit un acord de liber schimb cu UE, dar și libertatea de a încheia negocieri cu alte țări, unde oportunitățile comerciale au crescut.

„Nu există nici o îndoială în legătură cu acest lucru. Plecăm din uniunea vamală, dar ne dorim un viitor bun pentru Marea Britanie”, a spus Davis, conform Bloomberg.

El a spus, de asemenea, că este încrezător că cele două părți vor ajunge la un acord privind o fază “de tranziție” sau de “punere în aplicare” – care să dureze între 18 luni și doi ani după ce Marea Britanie pleacă din UE

