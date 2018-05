Noul ambasador al SUA în Germania, învestit în funcție după o amânare de luni de zile

Richard Grenell, noul ambasador al SUA în Germania, a fost învestit în funcție joi de vicepreședintele american Mike Pence, la Washington, anunță Deutsche Welle.

Honored to swear in @RichardGrenell as the new US Ambassador to Germany. pic.twitter.com/cRXeyTny9Z

— Vice President Mike Pence (@VP) May 3, 2018