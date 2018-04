O bază a guvernului sirian a fost lovită de un raid aerian; SUA neagă orice implicare

Guvernul sirian a anunţat că una dintre bazele sale aeriene a fost bombardată. Momentan, nu se ştie cine a ordonat atacul, informează The Guardian.

Televiziunea de stat siriană a informat că au fost auzite explozii puternice luni dimineaţa în apropierea aerodromului T-4 la est de oraşul Homs. Mai multe rachete au ţintit aerodromul iar forţele guvernului sirian au răspuns şi au doborât alte opt rachete. Conform televiziunii, atacul a fost „cel mai probabil” condus de americani, afirmaţie negată însă de Pentagon.

În videoclipuri de pe reţelele sociale din Liban se pot vedea rachete care zboară la o altitudine joasă şi care par că se îndreaptă către Siria.

„La acest moment, Departamentul Apărării nu conduce raiduri aeriene în Siria. Totuşi, continuăm să monitorizăm cu atenţie situaţia şi susţinem eforturile diplomatice pentru a-i trage la răspundere pe cei care au folosit atacuri chimice în Siria”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului.

Donald Trump avertizase anterior că regimul sirian şi susţinătorii săi „vor plăti un preţ mare” pentru un atac cu arme chimice într-o suburbie controlată de rebeli din Damascus, soldat cu 42 de morţi.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018