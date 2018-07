Oficialii nord-coreeni nu au participat la o întâlnire planificată cu omologii americani pentru a discuta despre repatrierea rămășițelor pământești ale soldaților americani dați dați dispăruți în războiul din Coreea (1950-1953), au precizat oficiali, potrivit Financial Times.

Nord-coreenii nu s-au prezentat la o întâlnire stabilită cu omologii lor americani joi, oferind a doua „lovitură” într-o săptămână eforturilor administrației Trump de a face progrese în discuțiile de denuclearizare.

Oficialii ambelor părți stabiliseră o întâlnire ce trebuia să aibă loc joi în zona demilitarizată a peninsulei coreene. Cu toate acestea, agenția de știri Yonhap, care citează surse oficiale, a raportat că oficialii militari americani au fost lăsați să aștepte la frontieră fără a primi o informare prealabilă de la Phenian.

Kim Jong-un a preferat săptămâna trecută să viziteze o fermă de cartofi în loc să se vadă cu Mike Pompeo

Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, ar fi optat pentru o vizită la o fermă de cartofi în loc de o întâlnire cu Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, când acesta se afla la Phenian pentru discuţii privind viitorul peninsulei coreene, scrie The Telegraph.

Pompeo a ajuns la Phenian pe 6 iulie dar vizita sa a fost ignorată de Kim.

Marţi, presa de stat nord-coreeană a publicat mai multe articole despre o vizită a liderului nord-coreean la ferma de cartofi Junghung, situată în provincia Samjiyon, la graniţa cu China, pentru a-i îndruma pe muncitorii de acolo.

Vizita lui Kim la fermă este un semnal prin care se poate dovedi rezistenţa Coreei de Nord în faţa sancţiunilor americane. De asemenea, el a ales să viziteze o zonă aflată în apropierea Chinei, ţară care îşi arată din nou susţinerea economică faţă de Phenian, comentează The Telegraph.

Donald Trump evocă progrese majore în relația cu Coreea de Nord

Donald Trump a postat, joi, pe Twitter o scrisoare primită de la Kim Jong-Un pe 6 iulie.

„Semnificativa primă întâlnire pe care am avut-o cu Excelenţa dv. şi declaraţia comună pe care am semnat-o în Singapore reprezintă începutul unui drum important. Apreciez foarte mult eforturile energice şi extraordinare pe care le faceţi pentru îmbunătăţirea relaţiilor dintre cele două ţări şi pentru implementarea cu stricteţe a declaraţiei comune”, i-a transmis Kim Jong-Un lui Donald Trump.

„Cred cu fermitate că voinţa puternică, eforturile sincere şi abordarea unică a mea şi a Excelenţei dv., domnule preşedinte, în sensul începerii unui nou viitor între Coreea de Nord şi Statele Unite sigur vor da rezultate. Cu dorinţa ca încrederea constantă în Excelenţa dv., domnul preşedinte, va fi consolidată în viitorul proces prin acţiuni concrete, îmi exprim convingerea că progresele epocale în promovarea relaţiilor dintre Coreea de Nord şi SUA vor avansa următoarea noastră întâlnire”, precizează Kim Jong-Un.

„Este o scrisoare foarte frumoasă din partea preşedintelui Kim Jong-Un din Coreea de Nord. Înregistrăm progrese majore!”, a comentat Donald Trump.

