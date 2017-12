Papa Francisc, mesaj de Crăciun: “Să ne rugăm la Domnul pentru pace în Ierusalim și în întreaga Țară Sfântă”

Papa Francisc s-a folosit de mesajul lui tradiţional de Crăciun pentru a lansa luni un apel global la pace, care ar trebui să înceapă, potrivit spuselor sale, cu rezolvarea conflictului israeliano-palestinian.

“Vânturile războiului suflă în lumea noastră și un model învechit de dezvoltare continuă sa producă un declin uman, social și ecologic”, a declarat Suveranul Pontif.

”Crăciunul ne invită să ne concentrăm pe semnalele transmise de Iisus și să Il recunoaștem în chipurile copiilor, în special ale acelora pentru care, la fel ca în cazul lui Iisus, nu există niciun loc în casă”, a mai spus Papa, potrivit Agerpres.

”Să ne rugăm la Domnul pentru pace în Ierusalim și în întreaga Țara Sfântă. Să ne rugăm ca dorința de a relua dialogul va avea caștig de cauză în rândul tuturor taberelor implicate, pentru a se ajunge la o soluție negociabilă ce va permite coexistența pacifistă a două state, israelian și palestinian”, a afirmat Papa.

Suveranul pontif i-a îndemnat pe credincioși să nu ignore situația imigranților „alungați de pe teritoriile lor”, potrivit BBC News.

Pontiful a amintit de povestea biblică a călătoriei lui Iosif și a Mariei de la Nazaret la Betleem. Mulţi migranţi, a spus el, au fost forţaţi să fugă de conducătorii care „nu văd nicio problemă în vărsarea sângelui nevinovat”. „Atât de mulţi paşi sunt ascunşi în paşii lui Iosif şi Maria”, a declarat pontiful argentinian în vârstă de 81 de ani, el însuşi nepotul migranţilor italieni.

„Vedem urmele a milioane de persoane care nu aleg să plece, dar, fiind forţate, îi lasă în urmă pe cei dragi”, a transmis acesta.

În fiecare an, de Crăciun, papa susţine binecuvântarea “Urbi et Orbi” în Bazilica Sfântul Petru din Roma. Binecuvântarea “Urbi et Orbi” a fost transmisă în acest an în direct, în streaming, pe canalul de Youtube al Vatican News şi de postul de televiziune catolic EWTN. “Urbi et Orbi” se traduce prin sintagma “Către oraş (Roma, n.r.) şi lume”.

Termenul datează din epoca romană şi este utilizat de liderul Bisericii Catolice cu ocazia celor două cuvântări majore pe care le susţine în fiecare an – de Paşte şi de Crăciun.

În timpul cuvântării “Urbi et Orbi”, papa rosteşte un mesaj care se încheie cu urările religioase tradiţionale, pronunţate în mai multe limbi.

