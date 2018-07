Parlamentul European a respins un proiect de modificare a legislaţiei drepturilor de autor. Adina Vălean (PNL, PPE): Propunerea a fost una controversată; trebuie să continuăm dezbaterile

Parlamentul European a votat joi împotriva unei propuneri ce prevedea introducerea unor reglementări mai dure de protecţie a drepturilor de autor, în contextul unei dezbateri acerbe pe această temă, informează Politico Europe.

Votul în plenul reunit la Strasbourg a fost unul strâns, fiind înregistrate 318 de voturi împotriva, 278 în pentru şi 31 de abţineri.

În urma acestui rezultat, decizia de aprobare a proiectului de către Comisia pentru Afaceri Juridice din cadrul Parlamentului European a fost respinsă. Textul urmează să fie rediscutat în PE, după care va fi supus ulterior unui nou vot, cel mai probabil în sesiunea plenară din septembrie.

Propunerea de directivă privind drepturile de autor pe piaţa unică digitală introduce o serie de noi reguli care sunt menite să forţeze platformele online – tot mai populare – să împartă veniturile cu creatorii de conţinut şi să ofere posibilitatea tragerii la răspundere a platformelor care încalcă drepturile de autor prin distribuirea de conţinut nelicenţiat.

Reacţiile cu privire la noile reguli au fost împărţite, iar cele mai multe grupuri politice europene, inclusiv Alianţa Progresistă a Socialiştilor şi Democraţilor sau Partidul Popular European, nu au avut o poziţie unitară înainte de vot, precizează sursa citată.

Julia Reda, eurodeputat din partea Verzilor, a criticat aspectele mai dure ale legii și a numit votul un „mare succes”:

Great success: Your protests have worked! The European Parliament has sent the copyright law back to the drawing board. All MEPs will get to vote on #uploadfilters and the #linktax September 10–13. Now let’s keep up the pressure to make sure we #SaveYourInternet! pic.twitter.com/VwqAgH0Xs5

— Julia Reda (@Senficon) July 5, 2018



Potrivit CNBC, principalele critici au vizat două articole ale propunerii: Articolul 11 ce ar fi putut obliga companii precum Microsoft sau Google să plătească pentru fragmentele de ştiri (aşa-numitele news snippets); articolul 13 ar obliga platforme online ca YouTube sau eBay să instaleze filtre care să-i împiedice pe utilizatori să publice conţinut pentru care nu au licenţă. Compania eBay a precizat însă că platformele de comerţ nu sunt incluse pe lista directivei.

Europarlamentarul Adina Vălean: Trebuie să continuăm dezbaterea și să găsim acele mijloace și instrumente legale prin care toată industria creativă din Europa să fie cu adevărat protejată

Europarlamentarul Adina Vălean explică, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, că a votat împotriva propunerii, argumentând că succesul unui act normativ se bazează pe o susținere amplă și face apel la continuarea dezbaterilor.

„Rămân de părere că succesul unui act normativ rezidă într-o largă susținere din partea tuturor celor implicați. Azi nu suntem în aceasta situație pentru că propunerea Comisiei Juridice este controversată, ceea ce ne arată că trebuie să continuăm dezbaterea și să găsim acele mijloace și instrumente legale prin care toată industria creativă din Europa să fie cu adevărat protejată, fără a crea obstacole pentru inovație și economia digitală. Acesta este motivul pentru care am votat împotriva propunerii Comisiei Juridice referitoare la directiva copyright”, a scris europarlamentarul român.

Adina Vălean a fost, în perioada 2014-2017, vicepreședinte al Parlamentului European, din partea grupului PPE, cu atribuții în domeniul Tehnologiei Informației și Comunicării.

Textul propunerii poate fi consultat aici.

.