Pentru al patrulea an consecutiv, Administrația Prezidențială marchează Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului

Administrația Prezidențială marchează, pentru al patrulea an consecutiv, Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului, în cadrul campaniei internaționale „Light It Up Blue”. În semn de solidaritate cu persoanele diagnosticate cu autism, în noaptea de 2 spre 3 aprilie a.c., Palatul Cotroceni va fi iluminat în albastru, începând cu ora 20:00, precizează Administrația Prezidențială într-un comunicat de presă.

Persoanele diagnosticate cu autism se confruntă, pe lângă problemele de sănătate care afectează populația generală, și cu stigmatizare şi discriminare, iar îmbunătățirea calității vieții acestora implică sinergia tuturor actorilor cu responsabilitate în acest domeniu, de la factori de decizie, până la asociații de pacienți și de părinți.

Fiecare dintre noi poate contribui, prin gesturi mici, la eliminarea prejudecăților și a stigmei, la facilitarea integrării în comunitate ori la acces nediscriminatoriu la servicii de sănătate și educaționale, în conformitate cu nevoile celor care se confruntă cu această afecțiune neuropsihică.

