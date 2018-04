Politico Europe: Fondatorul Facebook Mark Zuckerberg, deschis ideii de a se prezenta în Parlamentul European pentru a oferi explicații legate de scandalul Cambridge Analytica

Facebook și Parlamentul European se apropie de un acord privind prezența lui Mark Zuckerberg în Parlamentul European, a precizat un oficial al Legislativului european care face parte din grupul de negocieri, informează Politico Europe.

Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, i-a solicitat fondatorului Facebook să vină în Parlamentul European pentru a oferi explicații cu privire la scandalul în care compania Cambridge Analytica este acuzată că a utilizat fără un acord prealabil datele personale a 87 de milioane de profiluri Facebook pentru analize politice – inclusiv pentru campania electorală din 2016 a președintelui Donald Trump. 2.7 milioane de utilizatori europeni au fost afectați în urma acestui scandal.

Oficialul Parlamentului, care a cerut să fie citat sub umbrela anonimatului, pentru că discuțiile se află încă în desfășurare, a declarat că CEO-ul Facebook dorește să se prezinte în Parlamentul European, dar ”aparent, are condiții” cu privire la formatul audierii. Oficialii Legislativului european încearcă să dea curs acestor solicitări, urmând ca un anunț oficial să fie făcut public.

Un purtător de cuvânt al președintelui Tajani a punctat că ”nu avem încă o confirmare reală”, completând că biroul președintelui așteaptă un răspuns oficial la cele două scrisori pe care le-a trimis lui Zuckerberg în care îi solicită să vină să dea explicații.

În eventualitatea în care acesta va da curs invitației, o va face într-o sesiune comună a comisiilor parlamentare, deoarece sesiunile plenare ale Parlamentului sunt rezervate șefilor de stat sau liderilor internaționali ”și nu liderilor de afaceri”, a spus purtătorul de cuvânt. Parlamentul va afla care comisii vor fi implicate, dar biroul președintelui așteaptă încă o confirmare oficială din partea lui Zuckerberg, a completat acesta.

Daniel Koster, un purtător de cuvânt al Partidului Popular European ( PPE), din care face parte și Antonio Tajani, a scris și că vizita este confirmată, iar Zuckerberg va vizita în luna mai Parlamentul European.

Și Guy Verhofsyadt, liderul grupului ALDE din cadrul Legislativului european a salutat intenția lui Mark Zuckerberg de a da curs solicitărilor președintelui Tajani, precizând că acest ”lucru ar trebui făcut sub condiții speciale, la fel ca în Capitol Hill”.

Good to hear that Zuckerberg intends to come to the @Europarl_EN. In my opinion that should be done under the same conditions as on Capitol Hill; this means LIBE committee should lead #ZuckerbergHearing @EP_Justice pic.twitter.com/fgSAyfiz8e — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) April 26, 2018

Un purtător de cuvânt al Facebook a adus lămuriri cu privire la speculațiile privind prezența fondatorului Facebook în Legislativul european, punctând că “compania apreciază orice posibilitate de a răspunde întrebărilor pe care Parlamentul European le poate avea. După cum a spus și Mark Zuckerberg, acesta dorește să se asigure că cei mai în vârstă membri ai echipei sale răspund la întrebările Parlamentului și explică pașii pe care i-am luat pentru a proteja în continuare datele utilizatorilor noștri “.

Conform unei anchete realizate de New York Times şi The Observer, ediţia de duminică a cotidianului britanic The Guardian, firma de analiză de date Cambridge Analytica a obţinut acces inadecvat la datele a peste 87 de milioane de utilizatori de Facebook, servindu-se de ele pentru a dezvolta un soft care să permită previzionarea şi influenţarea votului alegătorilor în favoarea candidatului Donald Trump, pentru pentru care firma a lucrat în campania din 2016.

Cambridge Analytica, filiala americană a firmei britanice de marketing SCL, a furnizat, pentru campania pro-Brexit ”Leave EU”, soluţii de culegere de date şi de ţintire a audienţei.

Compania a fost finanţată cu 15 milioane de dolari de Robert Mercer, un om de afaceri american ce a făcut avere din fonduri de investiţii şi este unul din principalii donatori ai Partidului Republican.