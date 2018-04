Poziție comună NATO privind relațiile cu Rusia: Politica de descurajare și apărare este cea corectă. Rusia trebuie să retrocedeze Crimeea și să respecte Acordurile de la Minsk

Corespondență CaleaEuropeana.ro de la NATO – Robert Lupițu

Miniștrii de Externe din țările NATO au stabilit vineri că Alianța Nord-Atlantică va continua să aplice o abordare duală în raport cu Rusia, una orientată către descurajare și apărare, și cealalată privind continuarea dialogului politic pentru a evita escaladarea tensiunilor.

”Am fost de acord că politica noastră de descurajare și apărare, combinată cu un dialog semnificativ, este cea corectă”, a transmis secretarul general, Jens Stoltenberg, indicând că Alianța vede ”mai multe încercări de intimidare și destabilizare”, între care atacuri cibernetice, subminarea instituțiilor democratice, dezinformare și propagandă, culminând cu utilizarea armelor chimice în Salisbury.

”Trebuie să dezvoltăm instrumente mai puternice pentru a face față acestor amenințări hibride”, a spus acesta, precizând însă că NATO va ”rămâne angajată în dialogul cu Rusia”.

”Vom continua să lucrăm pentru următoarea reuniune a Consiliului NATO-Rusia. Când tensiunile sunt ridicate, dialogul nostru este mai important ca niciodată”, a mai punctat Stoltenberg.

O poziție interesantă a venit din partea Departamentului de Stat care, prin intermediul purtătorului de cuvânt, a transmis că secretarul de Stat Mike Pompeo și omologii săi din NATO au cerut retrocedarea controlului asupra Crimeei către Ucraina.

Sec. Pompeo and NATO Foreign Ministers reaffirm: #NATO will not return to business as usual with #Russia until Russia fulfills its commitments under the Minsk agreements, withdraws forces and support for proxies in the #Donbas, and returns control of #Crimea to #Ukraine.

— Heather Nauert (@statedeptspox) April 27, 2018