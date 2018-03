Premierul britanic Theresa May: Marea Britanie dorește ”un parteneriat cât mai aprofundat și cât mai larg posibil” cu Uniunea Europeană după Brexit

Premierul britanic Theresa May a declarat vineri în cadrul discursului său privind viitoarea relație între UE și Marea Britanie că dorește ”un parteneriat cât mai aprofundat și cât mai larg posibil” cu Uniunea Europeană după ce Regatul Unit va fi părăsit comunitatea europeană, anunță EuObserver.

