Premierul României: Vizita mea aici arată dimensiunea europeană a guvernării de la București

Viorica Dăncilă, premierul României, a avut astăzi prima vizită oficială în această calitate chiar în Bruxelles unde s-a întâlnit cu liderii instituțiilor Europene.

Alături de Antonio Tajani premierul a susținut declarații de presă în care au fost prezentate principalele subiecte abordate, dar și faptul că a acceptat invitația de a participa la o dezbatere despre viitorul UE.

“Venirea mea astăzi aici este emoționantă, am venit în calitate de prim-ministru si cred că împreună cu dumneavoastră, împreuna cu liderii europeni trebuie să găsim soluții la provocările care urmează. Am vorbit așa cum a menționat și domnul președinte, despre președinția Romaniei la 1 ianuarie 2019, despre provocarile la care trebuie să raspundă Romania: Brexitul, CFM, am fost întru totul de acord cu președintele Antonio Tajani referitor la creșterea bugetului sau menținerea unui buget de același, nivel dar în același timp susținerea politicii de coeziune si a politicii agricole comune”, a precizat premierul în cadrul declarațiilor comune.