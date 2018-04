Premierul Viorica Dăncilă, întrevedere cu președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni

Premierul Viorica Dăncilă și ministrul Muncii, Lia-Olguța Vasilescu, se vor întâlni astăzi cu președintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, pentru a discuta despre salarizare și buget, notează Agerpres.

“Da, astăzi, merg la Cotroceni. Mi se pare un lucru firesc, aşa cum am spus la învestitură vreau să am o foarte bună cooperare între instituţii. Această deplasare la Cotroceni se încadrează în ceea ce am spus atunci. Discuţiile se vor axa pe salarizare, pe buget. Deci cam astea sunt subiectele la modul general”, a precizat Dăncilă.

Prim-ministrul a participat marţi la ceremonia de decorare a Drapelului de Luptă al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Administraţia Prezidenţială a anunţat că preşedintele Klaus Iohannis se va întâlni marţi, la Palatul Cotroceni, cu premierul Viorica Dăncilă şi cu ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, discuţia urmând să vizeze efectele aplicării legislaţiei privind salarizarea bugetarilor.

