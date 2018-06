Președintele american, Donald Trump, amenință că va impune o nouă taxă vamală de 20% pentru autoturismele importate din UE

Președintele american, Donald Trump, a amenințat vineri că, după tarifele suplimentare impuse importurilor de aluminiu și oțel provenite din Uniunea Europeană, Mexic și Canada, ar putea impune o taxă suplimentară de 20% pentru imporile de autoturisme provenite din statele membre UE, anunță AFP și DPA, citate de Agerpres.

Reacția liderului de la Casa Albă vine în contextul în care ieri au intrat în vigoare tarifele suplimentare europeane, o măsură de retaliere adoptată de Bruxelles, care vizează mai multe produse americane.

”Dacă aceste taxe şi bariere (comerciale) nu sunt eliminate rapid, vom impune taxe de 20% pe toate autoturismele lor care vin în SUA. Construiţi-le aici!”, a precizat Trump în cadrul unui mesaj postat pe pagina sa de Twitter.

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. & its great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2018