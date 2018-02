Președintele american Donald Trump: Rusia a reușit, dincolo de cele mai nebuneşti vise ale sale, să creeze discordie şi haos în SUA

Președintele american a denunţat duminică comisiile, anchetele şi ”ura între partide” provocate de chestiunea privind amestecul Rusiei în alegeri, afirmând într-o serie de postări pe Twitter că Moscova “a reuşit dincolo de cele mai nebuneşti vise ale sale”, dacă intenţia sa a fost cu adevărat “să creeze discordie, dezordine şi haos în Statele Unite”, relatează AFP, citat de Agerpres.

“Cei de la Moscova mor de râs. Trezeşte-te, America!”, a scris preşedintele american duminică dimineaţă pe reţeaua de socializare.

“Dacă scopul Rusiei a fost să creeze discordie, dezordine şi haos în Statele Unite, atunci, cu toate aceste audieri în comisii, anchete şi ură între partide, ea a reuşit dincolo de cele mai nebuneşti vise ale sale“, a postat Donald Trump.

If it was the GOAL of Russia to create discord, disruption and chaos within the U.S. then, with all of the Committee Hearings, Investigations and Party hatred, they have succeeded beyond their wildest dreams. They are laughing their asses off in Moscow. Get smart America!

Mesajul face parte dintr-o serie de postări publicate în rafală, toate acestea fiind centrate pe ingerința Rusiei în campania prezidențială din SUA, din 2016.

“Nu am spus niciodată că Rusia nu s-a amestecat în alegeri, am spus că “probabil Rusia, China sau o altă ţară sau un grup, ori poate că a fost vorba de un geniu de 180 de kilograme care stătea în pat şi se juca la calculator”. ”Minciuna” rusă a fost că echipa de campanie a lui Trump a fost complice a Rusiei – nu s-a întâmplat niciodată asta!”, a mai scris Trump duminică într-una din postările sale de pe Twitter.

I never said Russia did not meddle in the election, I said “it may be Russia, or China or another country or group, or it may be a 400 pound genius sitting in bed and playing with his computer.” The Russian “hoax” was that the Trump campaign colluded with Russia – it never did!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2018