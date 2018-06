Președintele american Donald Trump susține că Rusia ar trebui să participe la summitul G7

Președintele american Donald Trump a precizat că Rusia ar trebui să se întoarcă în formatul G, refăcând astfel Grupul Celor 8 (G8).

Afirmațiile liderului de la Casa Albă vin în contextul în care acesta se pregătește de îtrevederea cu reprezentanții celor mai puternice șapte economii mondiale, întâlnire găzduită de Quebec, Canada, informează Reuters, The New York Times și US News.

Cancelarul german Angela Merkel a respins la 6 iunie ideea refacerii Grupului Celor Opt (G8) state industrializate, din care Rusia a fost exclusă după ce a anexat Crimeea în 2014.

Un parlamentar din cadrul Partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Michael Espendiller a întrebat-o pe Merkel – în cadrul primei sale interpelări în Parlament – dacă a fost corect ca Rusia să fie dată afară din G8 şi dacă ar fi bine ca grupul să fie refăcut.

Merkel i-a răspuns că Grupul Celor Şapte (G7) este definit prin faptul că membrii săi actuali respectă dreptul internaţional, iar anexarea Crimeei de către Rusia a reprezentat o “încălcare flagrantă” a acestuia. Înaltul oficial german a apreciat că îndepărtarea Rusiei a fost ”inevitabilă”. Primirea Rusiei înapoi nu este fezabilă în prezent, a subliniat cancelarul.

Președintele American Donald Trump va părăsi summitul G7 mai devreme, înainte de concluzii, sărind peste ce-a mai mare parte a celei de-a doua zi a întrevederii, a anunțat Casa Albă joi seara, în contextul în care se prefigurează că întâlnirea între reprezentanții primelor șapte economii mondiale va fi una extrem de tensionată, ca urmare a războiului comercial declanșat de Trump cu unii dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai SUA.

Declarația președintelui american survine în contextul în care Reuters, citat de Agerpres, precizează că Moscova şi Washingtonul discută despre o posibilă întâlnire între preşedinţii rus şi american Vladimir Putin, respectiv Donald Trump. Reuters citează o sursă diplomatică care a făcut declarațiile vineri pentru agenţia de presă RIA Novosti, aceasta completând că la ora actuală nu există nicio înţelegere concretă în acest sens.